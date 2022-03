Guerre en Ukraine

L’armée russe poursuit son offensive

(Dnipro) L’armée russe a étendu vendredi son offensive à une autre grande ville d’Ukraine, Dnipro, et poursuivi ses bombardements frappant zones d’habitations et infrastructures civiles, poussant toujours plus de civils à fuir vers l’ouest du pays et les pays européens voisins.