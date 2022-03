PHOTO MICHEL EULER, ASSOCIATED PRESS

(Versailles) Il n’existe « pas de procédure rapide d’adhésion à l’UE », a rappelé jeudi le premier ministre néerlandais Mark Rutte à Versailles, alors que l’Ukraine a déposé une candidature dans l’espoir de rejoindre « sans délai » le bloc des Vingt-Sept.

Agence France-Presse

« L’adhésion de l’Ukraine à l’UE est une question de long terme, si vraiment cela en est une », a-t-il ajouté, en arrivant pour le sommet européen près de Paris, qui entend réaffirmer le soutien européen au pays attaqué par la Russie et lui donner une perspective de rapprochement avec l’Europe sur le long terme.

Nous allons réaffirmer que « nous voulons travailler intensivement avec l’Ukraine, ce que nous faisons déjà, indépendamment des perspectives d’une candidature d’adhésion », a-t-il précisé.

« Nous ne pouvons pas donner l’impression aux Ukrainiens que tout peut se produire d’un jour à l’autre », a également averti son homologue luxembourgeois, Xavier Bettel.

« Nous discuterons de l’Ukraine comme membre de notre famille européenne. Nous voulons une Ukraine libre et démocratique avec laquelle nous partageons une destinée commune », a déclaré de son côté la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Les Vingt-Sept sont divisés sur la question d’une future adhésion de cette ex-république soviétique à l’Union européenne.

« Nous avons de nombreux sujets sur lesquels nous travaillons en étroite collaboration (avec l’Ukraine) et, au fil du temps, ils sont des nôtres et nous voulons qu’ils soient à l’intérieur » de l’UE, avait déclaré Mme von der Leyen, fin février.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait aussitôt exhorté l’UE à intégrer son pays « sans délai », avant de déposer une candidature formelle.

Mme von der Leyen avait « fait référence au fait que l’Ukraine a une perspective européenne », jugeant que cet État « est l’un des nôtres dans le sens où c’est un pays européen », avait cependant nuancé un de ses porte-parole.

L’intégration à l’UE est un processus au long cours pour rapprocher la législation du pays candidat du droit européen. Il nécessite des négociations complexes sur de nombreux sujets et des critères difficiles à respecter pour un pays en guerre, comme la stabilité politique et une économie de marché viable.

Il exige en outre l’accord unanime des 27 pays membres.