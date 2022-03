(Paris) Le président français Emmanuel Macron s’est entretenu mardi après-midi, pendant 1 h 30, avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky des derniers développements de l’offensive militaire menée par l’armée russe, a annoncé l’Élysée.

Agence France-Presse

Les deux présidents « ont fait un long point sur l’ensemble des sujets humanitaires, sur l’initiative sur la sécurité et sûreté des centrales nucléaires et enfin un point sur les discussions en cours à Gomel », en Biélorussie, entre Russes et Ukrainiens, a précisé la présidence.

M. Macron a des échanges téléphoniques très réguliers avec M. Zelensky, les deux hommes s’étant parlé dimanche après une conversation entre le président français et le Russe Vladimir Poutine consacrée en bonne partie à la sécurité nucléaire après la prise de la centrale de Zaporojie, dans le sud de l’Ukraine, par l’armée russe.

M. Macron devait recevoir en fin d’après-midi le secrétaire d’État américain Antony Blinken, actuellement en tournée en Europe.