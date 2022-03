Guerre en Ukraine

Des habitants de Lviv enveloppent des monuments pour les protéger des Russes

Des bénévoles et des ONG de la ville de Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, enveloppent des statues, des vitraux et d’autres monuments culturels de la ville dans des bâches et de la mousse afin de les protéger contre une éventuelle attaque russe.