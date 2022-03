PHOTO EMILIO MORENATTI, ASSOCIATED PRESS

(Washington) Près de 20 000 combattants étrangers se sont portés volontaires pour aider l’Ukraine à se battre contre la Russie, a déclaré dimanche le ministre ukrainien des Affaires étrangères.

Agence France-Presse

« À l’heure actuelle, leur nombre est d’environ 20 000, ils viennent principalement de pays européens », a déclaré Dmytro Kouleba sur la chaîne américaine CNN.

Selon lui, « de nombreuses personnes détestent la Russie » depuis des années mais n’osaient pas s’y opposer.

« Quand les gens ont vu que les Ukrainiens se battaient, qu’ils ne baissaient pas les bras, cela les a poussés à rallier le combat », a-t-il ajouté.

Tout en disant « comprendre ce besoin de se battre », le chef de la diplomatie ukrainienne a toutefois jugé « plus important » d’obtenir une assistance « politique, économique et militaire » du reste du monde, et notamment « pour la défense aérienne ».

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait annoncé fin février la création d’une « légion internationale » de combattants étrangers pour l’aider à repousser l’invasion russe.

Les volontaires ont été invités à s’adresser aux ambassades ukrainiennes dans leur pays respectif.

Le Danemark avait donné son feu vert à ses ressortissants, tout comme la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss. Mais le chef d’état-major des armées britannique, l’amiral Tony Radakin, a estimé dimanche « illégal et inutile » pour les Britanniques d’aller se battre en Ukraine.