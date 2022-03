(Bruxelles) Les membres de l’OTAN ont rejeté vendredi la demande de Kyiv de créer une zone d’exclusion aérienne en Ukraine, pour éviter de se laisser entraîner dans le conflit, a déclaré le secrétaire général de l’Alliance.

« La question a été évoquée et les Alliés sont convenus que nous ne devrions pas avoir d’avions de l’OTAN opérant dans l’espace aérien ukrainien ou des troupes de l’OTAN au sol, car nous pourrions nous retrouver avec une guerre totale en Europe », a expliqué Jens Stoltenberg, au terme d’une réunion d’urgence des ministres des Affaires étrangères de l’Alliance à Bruxelles.

Au neuvième jour de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba s’est adressé à ses homologues durant cette réunion, a précisé M. Stoltenberg lors d’une conférence de presse.

« Mon message a été : agissez maintenant, avant qu’il ne soit trop tard. Ne laissez pas Poutine transformer l’Ukraine en Syrie. Nous allons continuer à nous battre. Mais nous avons besoin de partenaires pour nous aider par des actions concrètes, résolues et rapides, maintenant », a précisé le ministre ukrainien dans un message sur Twitter.

« La seule façon de mettre en œuvre une zone d’exclusion aérienne est d’envoyer des avions de chasse de l’OTAN dans l’espace aérien de l’Ukraine, puis d’abattre des avions russes pour la faire respecter », a souligné M. Stoltenberg.

« Nous avons la responsabilité d’empêcher l’escalade de cette guerre au-delà de l’Ukraine. Parce que cela serait encore plus dangereux, plus dévastateur, et causerait encore plus de souffrances humaines », a-t-il déclaré.

« L’OTAN est alliance défensive. Nous ne voulons pas être partie prenante au conflit en Ukraine », a insisté Jens Stoltenberg, estimant que « les jours à venir seront pires, avec plus de morts, plus des destructions, parce que la Russie va utiliser des armes plus lourdes ».

« La Russie utilise des bombes à fragmentation et nous avons des informations sur l’utilisation d’autres types d’armements en violation du droit international », a-t-il accusé, précisant que « des informations sont collectées dans le cadre de l’enquête ouverte par la Cour pénale internationale ».

L’OTAN a renforcé ses défenses à l’Est avec le déploiement pour la première fois de sa force de réaction rapide, l’envoi des milliers de soldats de l’Alliance dans les pays du flanc oriental, la mise en alerte de plus 130 avions de combat et plus de 200 navires en mer.

« Il s’agit de la réponse immédiate de l’OTAN et elle sera renforcée si nécessaire », a assuré le secrétaire général de l’Alliance, ajoutant qu’une réunion des ministres de la Défense de l’OTAN a été convoquée le 16 mars pour « prendre les décisions qui s’imposeront ».

Une discussion va également s’engager sur la posture de dissuasion et de défense sur le plus long terme, a également indiqué le secrétaire général de l’Alliance. Le sujet sera à l’ordre du jour du sommet de l’OTAN les 29 et 30 juin à Madrid.

L’OTAN condamne les attaques « irresponsables », d’autres sanctions envisagées

L’OTAN a condamné vendredi les bombardements « irresponsables » des forces russes contre une centrale nucléaire dans le sud de l’Ukraine et les Alliés envisagent de nouvelles sanctions contre Moscou pour mettre fin à la guerre.

Mais ils refusent d’être impliqués directement dans la guerre. « L’OTAN ne veut pas être engagée dans le conflit », a réaffirmé son secrétaire général Jens Stoltenberg au début d’une réunion d’urgence des ministres des Affaires étrangères de l’Alliance convoquée au 9e jour de l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe.

« Nous ne cherchons pas le conflit. Nous sommes une alliance défensive et nous défendrons notre territoire », a confirmé le secrétaire d’État américain Antony Blinken.

« L’attaque contre une centrale nucléaire démontre le caractère irresponsable de cette guerre et la nécessité d’y mettre fin », a insisté Jens Stoltenberg.

Des tirs de chars russes contre la centrale de Zaporojie dans la nuit de jeudi à vendredi ont mis le feu à un bâtiment consacré aux formations et à un laboratoire, mais aucune fuite radioactive n’a été constatée, ont indiqué les autorités ukrainiennes.

PHOTO STRINGER, AGENCE FRANCE-PRESSE Des affiches géantes de Vladimir Poutine dans une rue de Simferopol, en Crimée, disant « La Russie ne commence pas des guerres, elle les termine » et « Nous viserons la démilitarisation et la dénazification de l’Ukraine ».

L’armée russe a pris le contrôle de la centrale, mais « le personnel contrôle les blocs énergétiques et assure leur exploitation en accord avec les exigences des règlements techniques de sécurité d’exploitation », a indiqué le régulateur nucléaire ukrainien.

« La montée de l’escalade prend la forme d’une remise en cause de l’intégrité de la centrale nucléaire de Zaporijjia », a dénoncé le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian qui a appelé à « poursuivre l’isolement » de la Russie.

L’Union européenne va discuter vendredi de la possibilité d’imposer de nouvelles sanctions contre Moscou qui concerneraient ses achats de gaz et de pétrole et permettent de financer l’effort de guerre de la Russie, a annoncé le chef de la diplomatie européenne.

« Cette guerre est totalement injustifiée […] nous devons rester unis et prêts à agir », a affirmé Josep Borrell à son arrivée pour la réunion à l’OTAN à laquelle il a été invité.

« Vous avez pu constater que tout reste sur la table, car certaines mesures auxquelles personne ne s’attendait ont été prises », a-t-il déclaré en réponse à une question sur les importations européennes de gaz et pétrole russes.

Les achats européens d’énergie à la Russie sont évalués à près de 700 millions d’euros par jour depuis le début de la crise, selon les données du Bruegel Institute.

Mais le pétrole russe peine à trouver des acheteurs à cause de la crainte de sanctions.

« Nous allons prendre de nouvelles mesures contre le pouvoir de Poutine », a averti la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock sans plus de précisions.

Josep Borrell présidera en début d’après-midi une réunion d’urgence des ministres des Affaires étrangères de l’UE à laquelle participeront leurs homologues américain, canadien et britannique, ainsi que Jens Stoltenberg.

Depuis le déclenchement de l’offensive, l’UE a adopté plusieurs trains de sanctions visant notamment les secteurs économiques et financiers, la fermeture de son espace aérien aux appareils russes et des sanctions individuelles, notamment contre le président Vladimir Poutine, son entourage et des oligarques.