(Genève) Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a approuvé vendredi à une écrasante majorité une résolution en faveur d’une commission d’enquête internationale sur les violations des droits de la personne et du droit humanitaire en Ukraine après l’invasion russe.

Agence France-Presse

Après le vote massif de l’Assemblée générale des Nations unies plus tôt dans la semaine pour exiger de Moscou l’arrêt du conflit, la Russie a essuyé un nouvel échec cuisant au Conseil des droits de l’homme, la résolution ayant été adoptée par 32 votes pour, 2 contre (Russie et Érythrée) et 13 abstentions.