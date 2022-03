Est-ce que le nazisme est omniprésent en Ukraine ? Les États-Unis ont-ils un réseau de laboratoires d’armes biologiques en Europe de l’Est ? L’organisation américaine NewsGuard, qui lutte contre la désinformation, a démonté jeudi les dix principaux mythes propagés par la Russie en marge du conflit avec l’Ukraine. Aperçu.

Alice Girard-Bossé La Presse

1er mythe : Le nazisme est omniprésent dans la politique et la société ukrainiennes, soutenu par les autorités de Kyiv.

PHOTO GLEB GARANICH, ARCHIVES REUTERS Affrontement entre policiers et manifestants nationalistes – dont des militants du parti d’extrême droite Svoboda –, lors d’un rassemblement près du parlement de Kyiv, en octobre 2014.

Explication

Des groupes radicaux d’extrême droite existent bel et bien en Ukraine, mais ils ont une faible représentation politique et n’ont pas de voie plausible vers le pouvoir, selon un rapport de 2018 de Freedom House, organisation américaine qui étudie la démocratie. Le candidat du parti nationaliste d’extrême droite, Ruslan Koshulynskyi, n’a obtenu que 1,6 % des voix lors de l’élection présidentielle de 2019.

2e mythe : La Russie n’a pas visé les infrastructures civiles en Ukraine.

PHOTO DANIEL LEAL, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Des habitants d’une banlieue de Kyiv constatent les dégâts devant un immeuble résidentiel qui aurait été touché par une frappe russe, le 25 février dernier.

Explication

Contrairement à ce qu’a déclaré le gouvernement russe, il y a eu de multiples attaques de l’armée russe contre des cibles civiles en Ukraine, a démontré Amnistie internationale, soutenant que la Russie menait plutôt « des attaques aveugles contre des zones civiles et des frappes contre des objets protégés tels que des hôpitaux ».

3e mythe : Des saboteurs polonais ont tenté de faire exploser une usine de chlore dans le Donbass.

Explication

La vidéo diffusée par la République populaire de Donetsk montrant la possible explosion est manipulée, a démontré NewsGuard. Les données de la vidéo montrent qu’elle a plutôt été enregistrée le 8 février 2022, soit 10 jours avant l’attaque prétendue. Des sons d’explosion possiblement extraits d’une vidéo d’exercices militaires finlandais publiée sur YouTube en avril 2010 ont été ajoutés au montage.

4e mythe : Les habitants russophones du Donbass ont été victimes d’un génocide.

PHOTO ALEXANDER NEMENOV, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Des piétons marchent dans le centre de Donetsk, État sécessionniste autoproclamé et reconnu par la Russie, en janvier dernier.

Explication

La Cour pénale internationale, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ont tous déclaré n’avoir trouvé aucune preuve de génocide dans le Donbass, la région de l’est de l’Ukraine partiellement occupée par les séparatistes soutenus par la Russie depuis 2014.

5e mythe : Les forces ukrainiennes ont bombardé un jardin d’enfants à Lougansk le 17 février 2022, selon des sites d’information russes.

PHOTO ARCHIVES REUTERS Jardin d’enfants frappé par un bombardement, à Stanytsia Luhanska, dans la région de Lougansk, le 17 février dernier

Explication

Le bombardement provenait plutôt du sud, où se trouvent les lignes de front séparatistes russes, ont démontré les analystes de Bellingcat, site web de journalisme d’investigation spécialisé dans la vérification des faits.

6e mythe : L’Occident a organisé un coup d’État pour renverser le gouvernement ukrainien prorusse en 2014.

PHOTO DMITRY SEREBRYAKOV, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Un manifestant de l’Euromaïdan, nom donné aux manifestations pro-européennes en Ukraine, dresse une barricade avec des pneus en feu, à Kyiv, en janvier 2014.

Explication

Rien ne démontre que l’éviction de Viktor Ianoukovitch, alors président, était un coup d’État orchestré par les pays occidentaux. Elle présentait plutôt toutes les caractéristiques d’un véritable soulèvement populaire.

7e mythe : Les États-Unis disposent d’un réseau de laboratoires d’armes biologiques en Europe de l’Est.

Explication

Les États-Unis fournissent plutôt une aide aux laboratoires ukrainiens pour réduire la menace d’épidémies de maladies infectieuses dangereuses notamment en les aidant à détecter rapidement les épidémies. Par ailleurs, le Service de sécurité de l’Ukraine a indiqué le mai 2020 qu’« aucun laboratoire biologique étranger n’opère en Ukraine ».

8e mythe : L’OTAN dispose d’une base militaire à Odessa

PHOTO EMILIO MORENATTI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Soldats de l’armée ukrainienne prenant la pose à Odessa à l’occasion de la Journée de l’unité, décrétée par le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky, face à la menace d’une invasion russe, le 16 février dernier

Explication

En décembre 2021, divers sites d’information prorusses ont affirmé que l’OTAN avait établi une base navale à Odessa, ville portuaire du sud de l’Ukraine. Pourtant, les bases militaires étrangères ne sont pas autorisées en Ukraine, selon la constitution du pays, et il n’y a aucune preuve de l’existence d’une telle base.

9e mythe : La Crimée a été réunie à la Russie légalement

PHOTO MAURICIO LIMA, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Des soldats russes se tiennent à l’entrée d’une base militaire ukrainienne après avoir pris d’assaut le village de Belbek, en Crimée, en mars 2014.

Explication

En mars 2014, un référendum a été organisé sur le statut de la Crimée. Il a été jugé illégitime par l’Assemblée des Nations unies, notamment parce que tous les citoyens ukrainiens n’ont pas été autorisés à exercer leur droit de vote et que les options proposées sur le bulletin de vote excluaient la possibilité pour la Crimée de continuer à faire partie de l’Ukraine.

10e mythe : L’Ukraine moderne a été entièrement créée par la Russie communiste, a déclaré le président russe Vladimir Poutine.

PHOTO EFREM LUKATSKY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Place de l’Indépendance de Kyiv, le 16 février dernier

Explication

La Russie et l’Ukraine actuelles, l’une et l’autre d’anciens États soviétiques, partagent un long passé. Toutefois, elles ont passé beaucoup plus de temps séparément qu’ensemble, indique NewsGuard. Si certaines parties de l’Ukraine actuelle ont fait partie de l’empire russe pendant des siècles, d’autres parties à l’ouest étaient sous le contrôle de l’Empire austro-hongrois, de la Pologne ou de la Lituanie.