Plus de 21 millions de téléspectateurs pour l’allocution de Macron

(Paris) L’allocution du président Emmanuel Macron sur la guerre en Ukraine mercredi soir a été suivie au total par plus de 21 millions de téléspectateurs toutes chaînes confondues, selon les chiffres de Médiamétrie publiés jeudi.

Agence France-Presse

Ce cumul de 21,11 millions de téléspectateurs (qui ont suivi l’allocution sur TF1, France 2, M6, TMC et les chaînes d’information en continu BFMTV, CNews, LCI et franceinfo) correspond à un chiffre de 82,6 % de part d’audience, a indiqué Médiamétrie à l’AFP.

Lors de l’allocution, qui a débuté à 20 h et a duré un quart d’heure, M. Macron a affirmé que le président russe Vladimir Poutine était « seul » à avoir choisi la guerre contre l’Ukraine. Il a réclamé « des décisions historiques » pour rendre la France et l’Europe « plus indépendantes », en particulier pour assurer leur défense.