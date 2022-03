(Genève) La Russie a essuyé jeudi une longue salve d’attaques lors d’un débat sur la guerre en Ukraine au Conseil des droits de l’Homme, durant lequel l’ONU a assuré que l’élévation de la menace nucléaire mettait en danger l’ensemble de l’humanité.

Agnès PEDRERO Agence France-Presse

Après le vote massif de l’Assemblée générale de l’ONU pour exiger de Moscou l’arrêt du conflit, la Russie n’a pu compter que sur de très rares soutiens lors du débat à Genève.

C’est l’Ukraine, qui espère faire adopter à l’issue des discussions vendredi une résolution demandant une enquête internationale sur les atteintes aux droits humains commises par les troupes russes, qui a lancé les premiers assauts.

« Les barbares ne devraient pas avoir et n’ont pas leur place dans l’Alliance des civilisations », a asséné la première vice-ministre des Affaires étrangères de l’Ukraine, Emine Dzhaparova, dans une allocution vidéo.

Cette guerre se produit uniquement, a-t-elle dit, parce qu’« un groupe de criminels de guerre ayant la bombe nucléaire a décidé que notre peuple était trop faible pour résister et que le monde s’en moquerait ».

Kyiv a pu compter sur le soutien des capitales occidentales, mais également de nombreux autres diplomates qui ont dénoncé le non-respect de la souveraineté territoriale de l’Ukraine par Moscou et la violence exercée contre le peuple ukrainien, ainsi que la menace pour la paix mondiale.

« Nous avons vu les images et les vidéos en ligne des forces russes bombardant des zones résidentielles et des installations civiles telles que les hôpitaux et les crèches. Et la brutalité de la Russie va en empirant », a résumé l’ambassadrice américaine Sheba Crocker.

L’Ukraine a posé sur la table un projet de résolution appelant « au retrait rapide et vérifiable des troupes russes » sur son territoire, et demandant d’établir d’urgence pour une durée initiale d’un an « une commission d’enquête internationale indépendante ».

Les enquêteurs seront chargés de « recueillir, rassembler et analyser les éléments de preuve attestant de […] violations » des droits humains en Ukraine, et d’identifier les responsables de ces violations « afin qu’ils aient à répondre de leurs actes ».

« Nous avons assisté à des scènes effroyables d’attaques aveugles de l’armée russe contre des cibles civiles », a dénoncé l’ambassadeur français Jérôme Bonnafont, au nom de l’UE.

« Le Conseil doit prendre ses responsabilités […]. La gravité de la situation justifie pleinement la création d’une commission d’enquête. La Russie sera tenue responsable de ses actes », a-t-il dit.

« Bouffonnerie politique »

Seul un très petit groupe de pays - dont le Venezuela, la Syrie, la Biélorussie et la Chine - ont soutenu Moscou, l’ambassadeur biélorusse Youri Ambrazevitch comparant les débats à une « bouffonnerie politique ».

L’ambassadeur russe Guennadi Gatilov a lui accusé Kyiv de vouloir « exterminer la partie russophone » de l’Ukraine, faisant une comparaison avec « l’Allemagne nazie ».

Il a également accusé Américains et Européens de fermer les yeux sur les nombreuses pertes en vies humaines dans d’autres conflits, comme en Afghanistan et en Syrie. Et a dénoncé l’utilisation d’« armes inhumaines par l’OTAN en 1999 contre la Yougoslavie ».

« Le régime fantoche de M. Zelensky ne vous intéresse que comme moyen de pression et comme carte maîtresse dans votre confrontation avec la Russie », a-t-il assuré, à l’attention de Washington et Bruxelles.

Pékin, par la voix de son ambassadeur Chen Xu, a souligné son attachement au respect de la souveraineté des États, mais a barré la route à la « politisation des droits humains » et à toute commission d’enquête.

« L’élévation du niveau d’alerte des armes nucléaires souligne la gravité des risques qui pèsent pour l’ensemble de l’humanité », a souligné pour sa part la cheffe de l’ONU aux droits de l’homme Michelle Bachelet en référence à l’annonce la semaine dernière par le président Vladimir Poutine du placement en état d’alerte des forces nucléaires de la Russie.

Le conflit a fait 249 morts et 553 blessés parmi les civils, mais le bilan réel est bien plus élevé, selon l’ONU.