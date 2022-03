Moscou accusé de recourir au « père de toutes les bombes »

Lundi, après avoir rencontré des membres du Congrès américain, l’ambassadrice d’Ukraine aux États-Unis, Oksana Markarova, a accusé la Russie d’avoir employé des bombes thermobariques en Ukraine. Accusations reprises par des organisations humanitaires, dont Amnistie internationale et Human Rights Watch. Selon Mme Markarova, cet usage est interdit par la Convention de Genève. Quelle est cette arme, surnommée « père de toutes les bombes », et qu’en est-il exactement ?