Holocauste

L'Allemagne verse 720 millions US supplémentaires aux survivants

(Berlin) L'organisation qui s'occupe des réclamations au nom des Juifs qui ont souffert sous les nazis a déclaré mercredi que l'Allemagne avait accepté de verser 720 millions de dollars US supplémentaires pour fournir des soins à domicile et des services de soutien aux survivants fragiles et vulnérables de l'Holocauste