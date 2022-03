Plus de 660 000 Ukrainiens ont fui le pays

(Genève) Plus de 660 000 personnes fuyant l’invasion russe en Ukraine ont afflué vers les pays voisins, et les chiffres augmentent de façon « exponentielle », a indiqué le Haut Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) mardi.

Agence France-Presse

« Nous avons maintenant plus de 660 000 réfugiés qui ont fui l’Ukraine vers les pays voisins au cours des six derniers jours seulement », a déclaré une porte-parole du HCR, Shabia Mantoo, lors d’un point de presse à Genève. « Les chiffres augmentent de manière exponentielle […] À ce rythme, la situation semble devoir devenir la plus grande crise de réfugiés du siècle en Europe. »

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE La station de train de Przemyśl, proche de la frontière ukrainienne avec la Pologne, accueille beaucoup de réfugiés ukrainiens fuyant le conflit avec la Russie.

Tous les pays voisins ont jusqu’à présent gardé leurs frontières ouvertes aux réfugiés fuyant l’Ukraine – dont un « nombre non négligeable » est allé en Russie, a souligné Mme Mantoo.

« Le HCR exhorte les gouvernements à continuer à maintenir l’accès au territoire à tous ceux qui fuient : les Ukrainiens et les ressortissants de pays tiers vivant en Ukraine », a-t-elle déclaré.

Lors d’une conférence de presse à Stockholm, la représentante du HCR en Ukraine, Karolina Lindholm Billing, a par ailleurs évalué à un million le nombre de déplacés internes.

« Nous estimons qu’il doit y avoir environ un million de personnes qui ont fui à l’intérieur du pays ou qui sont actuellement dans un train, un bus ou une voiture essayant de se mettre à l’abri », a-t-elle expliqué.

À la frontière polonaise, le personnel du HCR a signalé que les personnes ayant réussi à passer avaient attendu jusqu’à 60 heures dans des températures glaciales, selon Mme Mantoo.

Les files d’attente pour entrer en Roumanie, où des bénévoles s’improvisent interprètes, peuvent durer jusqu’à 20 heures, a-t-elle ajouté, et il faut 24 heures pour parcourir les 60 kilomètres entre la ville ukrainienne d’Odessa et la frontière avec la Moldavie.

Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), environ 470 000 ressortissants de pays tiers vivent en Ukraine, dont un grand nombre d’étudiants étrangers et de travailleurs migrants.

« Si l’arrivée de 6000 d’entre eux a été confirmée rien qu’en Moldavie et en Slovaquie, beaucoup restent bloqués dans un contexte de dégradation de la situation sécuritaire », a déclaré sa porte-parole Safa Msehli aux journalistes à Genève.

« Nous appelons les États à protéger les personnes contraintes de quitter leur foyer en raison des combats et à leur permettre de franchir les frontières de l’Ukraine pour se mettre en sécurité sans discrimination », a-t-elle ajouté.