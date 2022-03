Guerre en Ukraine

La Pologne, plaque tournante de l’armement

Avec la maîtrise grandissante des Russes sur les aéroports et l’espace aérien de l’Ukraine, la Pologne devient la plaque tournante de l’acheminement, par voie terrestre, des armes et du matériel militaire destinés à l’armée et aux résistants ukrainiens.