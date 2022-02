(Paris) Au cinquième jour de la guerre en Ukraine, Kiev reste selon les autorités ukrainiennes « l’objectif principal » des forces russes, qui ont aussi bombardé violemment la deuxième ville du pays, Kharkiv, tuant onze civils, selon les autorités régionales.

Agence France-Presse

Voici un point de la situation, bâti essentiellement à partir des déclarations ukrainiennes, la Russie communiquant très peu sur son offensive.

- Kiev : la capitale ukrainienne reste « l’objectif principal » des troupes russes, selon la Défense ukrainienne. D’après les forces ukrainiennes, l’armée russe a tenté dans la nuit de dimanche à lundi de prendre d’assaut la capitale mais les attaques ont été repoussées, notamment dans la localité de Slobojanski, au sud-est de Kiev.

- Au moins onze personnes ont été tuées dans des bombardements russes sur des quartiers résidentiels de Kharkiv, a annoncé le gouverneur régional lundi, disant craindre des « dizaines de morts ». Selon une source militaire occidentale, Kharkiv est le théâtre de violents combats et « les Russes tapent très fort et de manière de plus en plus indiscriminée ».

L’armée russe a assuré de son côté que les civils pouvaient quitter « librement » Kiev et accusé le pouvoir ukrainien de les utiliser comme « boucliers humains », laissant planer le spectre d’un assaut de grande envergure.

- Odessa : la bataille fait rage dans la partie sud-ouest de la mer Noire, autour des ports d’Odessa, d’Ochakiv et de Chornomorsk, selon le communiqué de l’armée ukrainienne.

- Marioupol : selon Kiev, la Russie n’abandonne pas la tentative d’un débarquement naval dans la zone de Marioupol, sur la mer d’Azov. La prise de Marioupol permettrait à l’armée russe d’assurer une continuité territoriale jusqu’à la Crimée.

« Les troupes ukrainiennes vont avoir des soucis à se faire car elles vont avoir face à elles les séparatistes du Donbass (Est) et derrière elles les Russes qui arrivent de Crimée », explique Olivier Kempf, chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS).

- Toujours selon Kiev, Moscou a lancé jusqu’à trente missiles et quatre frappes aériennes dimanche, et au total environ 180 missiles Iskander depuis le début de l’offensive.

- Moscou revendique pour sa part la « suprématie aérienne » sur toute l’Ukraine après la destruction des systèmes ukrainiens Buk M-1, S-300 et de cinq avions de combat.

- La Russie dit également avoir encerclé la ville de Kherson (sud, 290 000 habitants) et pris le contrôle de la ville de Berdiansk, sur la mer d’Azov, (110 000 habitants). L’armée russe affirme également contrôler « entièrement la zone entourant la centrale nucléaire de Zaporijié », dans le sud-est.

- Pertes militaires : le président ukrainien Volodymir Zelenski a affirmé lundi que 4500 soldats russes avaient été tués depuis le début de l’offensive. Moscou a reconnu pour la première fois dimanche enregistrer des pertes humaines au cours de l’invasion, mais sans donner de chiffres.

- Pertes civiles : depuis le début de l’offensive, plus de 350 civils ukrainiens ont été tués, dont 14 enfants, selon Kiev.

« La campagne militaire russe devient de plus en plus brutale » selon le chef de la diplomatie de l’UE Josep Borrell, qui a fait état de « nombreuses victimes civiles »

Plus de 500 000 civils ont fui le pays pour se réfugier dans des pays limitrophes, selon l’ONU.