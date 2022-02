(Kiev) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué dimanche que la nuit avait été « dure » en Ukraine, avec des bombardements russes ayant visé selon lui des zones habitées.

Agence France-Presse

« La nuit passée fut dure, de nouveau des tirs, de nouveau des bombardements de quartiers habités, d’infrastructures civiles. Il n’y a aujourd’hui rien que l’occupant ne considère pas comme une cible légitime », a-t-il dit dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

« Vassylkiv, Kiev, Cherniguiv, Soumi, Kharkiv et beaucoup d’autres villes vivent dans des conditions qu’on n’avait pas vues sur nos terres […] depuis la Seconde Guerre mondiale », a souligné le président ukrainien.

PHOTO PRÉSIDENCE UKRAINIENNE VIA AFP Le président ukrainien Volodymyr Zelensky

Il s’est adressé aux Biélorusses, dont le pays sert de base arrière aux forces russes ayant envahi l’Ukraine jeudi pour attaquer Kiev.

« De votre territoire, c’est nos enfants qu’on tue », a-t-il dit, « comment allez-vous pouvoir regarder vos enfants dans les yeux, comment allez-vous vous regarder dans les yeux, les uns les autres ? Comment allez-vous regarder vos voisins dans les yeux ? Vos voisins, c’est nous ».

Les forces ukrainiennes contrôlent Kharkiv

La deuxième ville d’Ukraine, Kharkiv (nord-est), est sous le contrôle des forces ukrainiennes, a indiqué dimanche le gouverneur régional Oleg Sinegoubov, quelques heures après avoir annoncé une percée de l’armée russe et des combats de rue.

PHOTO SERGEY BOBOK, AGENCE FRANCE-PRESSE Un véhicule blindé russe abandonné le long d’une route menant à Kharkiv, le 26 février.

« Kharkiv est sous notre contrôle total », a écrit M. Sinegoubov sur les réseaux sociaux, assurant qu’une « élimination des ennemis dans la ville » était en cours.

Selon lui, « l’ennemi russe est totalement démoralisé », abandonnant ses véhicules et des groupes de soldats « se rendant aux militaires ukrainiens ».

Kharkiv, avec 1,4 million d’habitants, est la principale ville du Nord-Est ukrainien et est situé non loin de la frontière russe et des territoires contrôlés par les séparatistes prorusses de Donetsk et Lougansk.

Dans la matinée, le gouverneur régional avait fait état d’une « percée » russe avec des blindés légers dans la ville, qui avait entraîné des combats de rue.

D’autres parties de la région de Kharkiv étaient par ailleurs encore en proie à des combats dimanche, selon la même source.