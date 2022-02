« Gloire à l’Ukraine »

Une marée jaune et bleue en Europe

(Berlin) « Stoppez la guerre ! Stoppez Poutine ! » : de Berlin à Prague, en passant par Madrid et Vilnius, des centaines de milliers de personnes aux couleurs jaune et bleue de l’Ukraine ont défilé dimanche en Europe pour dénoncer l’invasion russe et dire leur crainte d’une extension du conflit.