(Moscou) L’armée russe a reçu samedi l’ordre d’élargir son offensive sur l’Ukraine, malgré un tollé international grandissant, affirmant que Kiev avait refusé des négociations.

Agence France-Presse

« Aujourd’hui, toutes les unités ont reçu l’ordre d’élargir l’offensive dans toutes les directions, en conformité avec le plan de l’offensive », a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense, Igor Konachenkov, dans un communiqué.

Il a affirmé que les séparatistes prorusses dans l’est, appuyés par l’armée russe, enregistraient des « succès ».

Il a en outre soutenu que des navires ukrainiens avaient attaqué des bâtiments de guerre russes en mer Noire, estimant « hautement probable » que des drones d’observation américains les avaient « guidés ».

Ces affirmations n’étaient pas vérifiables de manière indépendante dans l’immédiat.

Au troisième jour de l’invasion de l’Ukraine ordonnée par Vladimir Poutine, des combats avaient lieu dans la capitale Kiev et dans d’autres villes de ce pays pro-occidental d’Europe de l’Est.

La Russie a envahi l’Ukraine par la Biélorussie au nord, la Crimée annexée au sud et son propre territoire au nord-est et à l’est.

Les autorités ukrainiennes ont indiqué samedi qu’au moins 198 civils avaient été tués depuis le début de l’invasion russe, alors que les bombardements se sont multipliés sur Kiev et d’autres villes, comme Kharkiv (est).

M. Konachenkov a réitéré que l’armée russe ne menait pas de frappes sur des zones résidentielles, mais des reporters de l’AFP ont vu plusieurs habitations touchées par des tirs à travers le pays.

Accusant les autorités ukrainiennes d’« impliquer les populations » civiles en leur « distribuant de manière incontrôlée » des armes, il a aussi déclaré que cela « conduira inévitablement à des accidents et à des pertes ».

L’attaque russe a été largement condamnée à travers le monde et les pays occidentaux ont mis en place des sanctions économiques pour punir Moscou.

La Russie « frustrée » par la ferme résistance de l’Ukraine

PHOTO SERGEY BOBOK, AGENCE FRANCE-PRESSE Un char russe abandonné à Kharkiv témoigne de la résistance des troupes ukrainiennes.

La Russie a engagé en Ukraine « plus de 50 % » de la force qu’elle a massée aux frontières du pays et apparaît « de plus en plus frustrée » par la ferme résistance de l’armée ukrainienne, a affirmé samedi un haut responsable du Pentagone.

« Nous estimons que plus de 50 % de la force que (le président russe Vladimir) Poutine a massée contre l’Ukraine […] a été engagée » dans le pays, a précisé ce haut responsable ayant requis l’anonymat.

« Nous continuons aussi à voir des signes d’une résistance ukrainienne viable », a-t-il ajouté. « Nous pensons que les Russes sont de plus en plus frustrés par leur perte d’élan au cours des dernières 24 heures, notamment dans le nord de l’Ukraine ».

Les Occidentaux, et notamment les États-Unis, ont continué à fournir une assistance à l’Ukraine, notamment en armement et munitions, depuis le début de l’invasion russe.

Les forces russes « sont frustrées par […] une résistance ukrainienne très déterminée qui les a ralenties », a-t-il insisté. « Sur la base de nos observations, cette résistance est supérieure à ce que les Russes anticipaient ».

Le responsable du Pentagone s’exprimait quelques minutes avant une annonce du ministère russe de la Défense selon laquelle « toutes les unités ont reçu l’ordre d’élargir l’offensive dans toutes les directions ».