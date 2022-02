(Kiev) Les forces ukrainiennes ont affirmé samedi avoir repoussé une « attaque » nocturne de militaires russes contre l’une de leurs positions sur l’avenue de la Victoire, une des principales artères de Kiev.

Agence France-Presse

« L’attaque est repoussée », a affirmé l’armée de terre ukrainienne, dans un message sur son compte Facebook, sans donner plus de précision sur le lieu exact de cet affrontement.

Elle a assorti ce message d’une photo montrant un grand panache de fumée s’élevant au milieu d’une zone urbaine, en pleine nuit, au moment où Kiev craint une attaque d’ampleur de l’armée russe pour s’emparer de la ville.

Depuis le centre de la capitale, des journalistes de l’AFP ont également entendu des explosions assez fortes samedi très tôt.

Dans un communiqué distinct, l’armée de terre ukrainienne a réaffirmé que de « durs combats » se poursuivaient à Vassylkiv, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Kiev, où les Russes « essayent de faire débarquer des parachutistes ».

La capitale menacée, avait estimé Zelensky

L’armée russe va « essayer de s’emparer » de Kiev dans la nuit de vendredi à samedi, à la suite de l’offensive massive lancée 48 heures plus tôt contre l’Ukraine sur ordre de Vladimir Poutine, avait alerté un peu plus tôt le président Volodymyr Zelensky.

« Nous ne pouvons pas perdre la capitale. Je m’adresse à nos défenseurs, hommes et femmes de tous les fronts : cette nuit, l’ennemi va utiliser toutes ses forces pour briser nos défenses de la façon la plus vile, dure et inhumaine. Cette nuit, ils vont tenter de s’emparer » de Kiev, a-t-il affirmé dans une allocution vidéo diffusée sur le site internet de la présidence.

« Notre principal objectif est de mettre fin à ce massacre. Les pertes de l’ennemi sont très sérieuses », a-t-il ajouté.

De premières unités militaires russes étaient entrées vendredi dans le nord de la capitale ukrainienne, y faisant des morts.

PHOTO PRÉSIDENCE UKRAINIENNE VIA AFP Le président ukrainien Volodymyr Zelensky

Conséquence de ce conflit qui pourrait être le plus grave en Europe depuis 1945, quelque 100 000 personnes ont déjà été déplacées et 50 000 ont quitté l’Ukraine, a signalé l’ONU, où la Russie a mis son veto au Conseil de sécurité à une résolution déplorant son « agression ».

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait appelé vendredi l’Union européenne à renforcer les sanctions contre la Russie pour la punir de son invasion de l’Ukraine.

« Toutes les possibilités de sanctions n’ont pas encore été épuisées. La pression sur la Russie doit augmenter. C’est ce que j’ai dit » à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, a déclaré M. Zelensky sur Twitter.

Jeudi soir, les dirigeants des 27 pays de l’UE ont durci les sanctions contre la Russie, dans les secteurs de l’énergie, de la finance et des transports, sans aller toutefois jusqu’à l’exclure du système d’échanges bancaires internationaux Swift.

Kiev avait exhorté les pays occidentaux à prendre cette dernière mesure, présentée par les experts comme une « arme atomique » financière, mais aussi susceptible de nuire à des acteurs économiques européens.

La Russie a lancé jeudi une offensive militaire d’envergure contre l’Ukraine après plusieurs semaines d’escalade des tensions. Vendredi, des combats avaient notamment lieu dans la capitale Kiev.