L’opération militaire lancée au milieu de la nuit de mercredi à jeudi par la Russie en Ukraine s’est déroulée à la fois sur la terre, sur la mer et dans les airs. Dans cette campagne inégale, la Russie possède les ressources militaires, tant humaines que matérielles, de très loin supérieures à celle de l’Ukraine. Aperçu des forces en présence.

André Duchesne La Presse

61,7 milliards

PHOTO REUTERS Véhicule blindé de l’armée russe patrouillant dans une rue d’Armiansk, dans le nord de la Crimée, jeudi

En 2020, les dépenses militaires de la Russie dépassaient de dix fois celles de l’Ukraine, selon une étude du Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). La Russie a consacré 61,7 milliards en dépenses militaires contre 5,9 milliards chez son voisin ukrainien. En termes de produit intérieur brut (PIB), les chiffres sont pratiquement équivalents, à un peu plus de 4 %.

L’armée russe parmi les puissances mondiales

PHOTO ANATOLII STEPANOV, AGENCE FRANCE-PRESSE Des soldats ukrainiens se préparent à repousser une attaque dans la région de Lougansk, détenue par les séparatistes prorusses, jeudi.

Les dépenses militaires ne constituent qu’une fraction, quoique la plus importante, des budgets de la Défense nationale des pays. Selon Global Firepower, le budget de la Défense nationale de la Russie (qui comprend tous les types de dépenses, dont les fonds de pension), atteint 154 milliards US. Il vient au 3e rang derrière la Chine (250 milliards) et les États-Unis (770 milliards). L’Ukraine est au 20e rang avec un budget de 11,9 milliards.

L’équipement militaire ukrainien vieillissant

PHOTO SERGEI GRITS, ASSOCIATED PRESS Radars endommagés dans une installation militaire à l’extérieur de Marioupol, en Ukraine, à la suite de bombardements russes, jeudi

Essentiellement local, l’équipement militaire de la Russie est nettement plus varié que celui de l’Ukraine. Il y a quelques années, la Russie a entrepris une modernisation de celui-ci, par exemple avec les tanks T-14 Armata et les radars 59N6-TE capables de détecter des cibles hypersoniques. Selon le World Factbook de la CIA, l’équipement ukrainien est vieillissant. Les améliorations des dernières années sont en partie imputables à une aide de 14 milliards de dollars de l’OTAN.

Depuis 2014, une aide à l’Ukraine

PHOTO DANIEL LEAL, AGENCE FRANCE-PRESSE Soldats ukrainiens montant la garde au nord de Kiev, jeudi

Cette aide de l’OTAN a été mise sur pied à la suite de l’invasion de la Crimée, péninsule méridionale de l’Ukraine, par la Russie en février et mars 2014. Depuis 2014, l’aide militaire américaine à l’Ukraine aurait atteint 2,5 milliards. Sur le site d’Affaires mondiales Canada, on lit que depuis 2014, le Canada a fourni plus de 890 millions en « aide multiforme » à l’Ukraine. « Le soutien au secteur de la sécurité et à la réforme de la défense de l’Ukraine demeure un domaine phare de notre collaboration », est-il précisé.

190 000

PHOTO AGENCE FRANCE-PRESSE Véhicules militaires russes en déplacement dans la région de Rostov, dans le sud de la Russie, jeudi

En général, on estime que l’armée russe compte entre 850 000 à 900 000 combattants actifs alors qu’ils sont autour de 200 000 chez les Ukrainiens. À quelques jours de l’invasion russe, environ 190 000 soldats russes se trouvaient à la frontière avec l’Ukraine, du jamais vu en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le mardi 1er février, l’Ukraine annonçait une professionnalisation de l’armée et une augmentation des effectifs de 100 000 personnes sur trois ans.

12 420 chars russes contre 2596 ukrainiens

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Char russe lors d'exercices militaires dans la région de Saint-Pétersbourg, le 14 février dernier

Quelques chiffres, tirés du site Global Firepower font état de façon éloquente du déséquilibre des forces en présence. 12 420 chars russes contre 2596 ukrainiens, 14 000 pièces d’artillerie contre un peu plus de 3000, 544 hélicoptères d’attaques contre seulement 34 chez les Ukrainiens. Sur l’eau, la domination russe est totale. Selon Defense News, les Russes ont mis le grappin sur 75 % de la flotte ukrainienne à la suite de l’invasion de la Crimée. L’Ukraine a aussi perdu sa base navale de Sébastopol. Il a fallu rebâtir de zéro.