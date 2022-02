(Londres) La reine Élisabeth II, testée positive dimanche à la COVID-19, a annulé deux audiences par visioconférence prévues jeudi et ne prévoit aucun autre engagement cette semaine, a indiqué le palais de Buckingham.

Agence France-Presse

« Sa Majesté continue à exercer des tâches légères. Aucun autre engagement n’est prévu pour cette semaine », a indiqué le palais dans un communiqué à l’agence PA.

Les deux audiences prévues jeudi « seront reportées à une date ultérieure », est-il précisé.

Aucune précision n’a été donnée sur l’état de santé de la souveraine de 95 ans.

Mardi, elle avait déjà annulé des engagements prévus en ligne, le palais expliquant qu’elle présentait « toujours des symptômes légers semblables à ceux d’un rhume ».

Élisabeth II, qui a passé le 6 février le cap des 70 ans de règne, a été déclarée positive à la COVID-19 dimanche. Elle avait rencontré le 8 février son fils le prince Charles, testé positif deux jours plus tard.

Elle a tenu en revanche mercredi son audience téléphonique hebdomadaire avec le premier ministre Boris Johnson.

Depuis une nuit passée à l’hôpital en octobre, les apparitions de la souveraine étaient devenues rares. Mais le palais avait annoncé récemment une reprise de ses activités publiques, avec notamment une cérémonie le 29 mars à l’abbaye de Westminster à la mémoire du prince Philip, son époux décédé l’an dernier.

Quatre jours de festivités sont prévus en juin pour célébrer le jubilé de platine de la reine, marquant ses 70 ans de règne.

D’ici-là, plusieurs tournées sont prévues pour les membres de la famille royale au printemps, à l’occasion du jubilé, a annoncé jeudi Buckingham.

Le prince Charles, héritier de la couronne, et son épouse Camilla se rendront en Irlande du 23 au 25 mars, le prince William et Kate au Bélize, en Jamaïque et aux Bahamas du 19 au 26 mars.

Le prince Edward, fils cadet de la reine Élisabeth II, et son épouse Sophie se rendront quant à eux dans les Caraïbes à Antigua et Barbuda, Grenade, Sainte-Lucie et Saint-Vincent et les Grenadines du 22 au 28 avril, la princesse Anne en Papouasie Nouvelle-Guinée du 11 au 13 avril.