PHOTO FRANCOIS MORI, ASSOCIATED PRESS

(Berlin) « Stoppez cette folie ! » : à Berlin, Paris ou encore Varsovie et La Haye, des manifestants ont protesté jeudi contre l’invasion russe de l’Ukraine.

Agence France-Presse

« Stoppez cette folie, sauvez la vie, plus de mensonges » : devant l’ambassade russe à Berlin, un manifestant brandit cette pancarte. De nombreux autres arborent les couleurs ukrainiennes.

Parmi les protestataires, des Russes fustigent clairement l’opération militaire lancée par Moscou.

« Tout le monde devrait venir ici aujourd’hui et soutenir l’Ukraine et dire que la guerre doit cesser », dit à l’AFP Olga Kupricina, 32 ans, originaire de Kaliningrad et installée en Allemagne depuis octobre.

« Les Ukrainiens et les Russes sont frères et sœurs. Tous mes amis et mes parents sont sous le choc et ne veulent pas de guerre ».

« Nous voulons montrer que nous sommes contre la guerre. Nous sommes russes et venons de Russie. L’Ukraine a toujours été un pays très amical avec nous et un pays proche », abonde Ekaterina Studnitzky, 40 ans dont 16 passés en Allemagne.

Des Ukrainiens participaient à un autre rassemblement, au pied de la mythique Porte de Brandebourg.

Vladimir « Poutine a déjà volé ma maison parce que je suis de Donetsk et que ma famille et moi avons dû partir à cause de la guerre », s’emporte Sofia Avdeeva, étudiante de 22 ans.

« Je ne veux pas que l’ensemble de l’Ukraine connaisse le même sort. J’ai déjà dit au revoir à ma maison, mais je ne veux pas que tout le pays vive l’enfer que nous avons vécu », poursuit-elle, avant de lancer que le président russe « devrait mourir ».

« C’est un criminel de guerre, il n’a pas déclaré la guerre et il a attaqué des villes pacifiques », dénonce-t-elle.

De nombreuses manifestations sont prévues dans la plupart des grandes villes allemandes.

À Paris, plusieurs centaines de personnes étaient réunies elles aussi devant l’ambassade russe, dont plusieurs candidats à l’élection présidentielle d’avril comme l’écologiste Yannick Jadot ou l’ex-ministre Christiane Taubira.

Un grand rassemblement est prévu en fin de journée sur la place de la République, dans le cœur de Paris.

À Varsovie, pays limitrophe de l’Ukraine, un drapeau russe a été brûlé par un manifestant devant l’ambassade russe.

Des rassemblements avaient été plus tôt organisés à Beyrouth et Tokyo. À Dublin, La Haye et Amsterdam, des centaines de personnes ont elles aussi participé à des rassemblements jeudi devant les représentations russes.

En Russie, les autorités ont d’ores et déjà prévenu qu’elles réprimeraient toute manifestation « non autorisée » organisée dans le pays contre la guerre en Ukraine.