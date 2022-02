(Nations unies) Un projet de résolution des États-Unis et de l’Albanie visant à faire condamner la Russie pour ses actions à l’égard de l’Ukraine devrait être soumis incessamment au Conseil de sécurité de l’ONU, a-t-on appris mercredi de sources diplomatiques.

Agence France-Presse

Ce vote devrait être organisé « dans les prochains jours », a indiqué à l’AFP une de ces sources sous couvert de l’anonymat. Il faut profiter du « momentum » favorable à l’ONU, qui a vu notamment l’Afrique condamner fermement lundi au Conseil de sécurité les actions de la Russie, a-t-elle ajouté.

Mercredi, lors d’une très longue réunion de l’Assemblée générale des Nations unies consacrée à l’Ukraine, une très grande majorité de pays, de tous les continents, ont dénoncé le comportement de la Russie.

Le projet de texte obtenu par l’AFP prévoit que le Conseil de sécurité « condamne la décision de la Russie » relative à la reconnaissance des régions séparatistes de Donetsk et Lougansk et « réaffirme son engagement en faveur de la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues ».

PHOTO TIMOTHY A. CLARY, AGENCE FRANCE-PRESSE L’ambassadeur du Canada à l’ONU, Bob Rae

Le texte est « presque finalisé », a confirmé un diplomate européen en requérant aussi l’anonymat. « J’espère que nous pourrons passer à l’action dans les prochaines heures ou les prochains jours. Et si on ne peut pas réussir au Conseil de sécurité, on ira tout de suite à l’Assemblée générale » avec l’objectif dans les deux enceintes « de la plus grande majorité possible », a-t-il ajouté.

En raison du droit de veto dont dispose la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité, ce projet de résolution est voué à l’échec dans cette enceinte. Il serait alors soumis à l’Assemblée générale de l’ONU où les résolutions n’ont pas de caractère contraignant et où il n’y a pas de droit de veto.

Un tel scénario-Conseil de sécurité puis Assemblée générale-s’était déjà produit après l’annexion de la Crimée en 2014. Il s’était soldé par un veto de la Russie dans la première instance. La Chine s’était abstenue, les 13 autres membres ayant voté en faveur du texte.

A l’Assemblée générale, sur 193 membres, le projet de résolution avait ensuite recueilli 100 voix, 11 pays votant contre, 58 s’abstenant, le reste ne participant pas au scrutin.

Selon le diplomate européen, la grande différence avec 2014 est « l’ampleur » de la situation actuelle. « Il existe un risque de conflit majeur, de guerre majeure », a-t-il dit. « Le pire scénario est celui d’une sorte d’opération militaire type Seconde Guerre mondiale qui ferait bien sûr beaucoup de victimes civiles », a estimé ce diplomate.

Pour un ambassadeur membre du Conseil, s’exprimant sous couvert d’anonymat, la réaction internationale est à relativiser. « Les enjeux sont les mêmes » et du côté de l’ONU « on aura la même chose qu’en 2014 », précise-t-il à l’AFP.

Les missions diplomatiques américaine et albanaise à l’ONU n’ont pas répondu dans l’immédiat à une demande de commentaire.