(Kiev) La Russie pourrait initier une « grande guerre en Europe » dans les prochains jours, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans la nuit de mercredi à jeudi.

Agence France-Presse

Une invasion russe de l’Ukraine pourrait commencer « d’un jour à l’autre », au risque de « devenir le début d’une grande guerre en Europe », a prévenu M. Zelensky dans une adresse à la Nation et au peuple russe, parlant en russe et non en ukrainien comme il en l’habitude.

Le président ukrainien a déclaré avoir demandé sans succès mercredi un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine.

« J’ai pris l’initiative aujourd’hui d’un entretien téléphonique avec le président de la Fédération russe. Résultat : silence », a-t-il déclaré dans une adresse à la Nation publiée dans la nuit de mercredi à jeudi.

À la frontière ukrainienne « presque 200 000 soldats sont positionnés, des milliers de véhicules de combat », a-t-il aussi déclaré.