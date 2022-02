(Kiev et Washington) Le président russe Vladimir Poutine est « aussi prêt qu’il peut l’être » d’une invasion de l’Ukraine, avec « près de 100 % » des forces militaires nécessaires déjà en position, a estimé mercredi un haut responsable américain. Peu après, à Kiev, le Parlement ukrainien a déclaré l'état d'urgence dans tout le pays.

Agence France-Presse

M. Poutine « dispose de près de 100 % de l’ensemble des forces que nous avions calculé qu’il mettrait en place » pour envahir l’Ukraine, a indiqué un responsable de la défense sous couvert d’anonymat.

PHOTO ASSOCIATED PRESS Des véhicules blindés russes récemment arrivés par train près de la frontière russo-ukrainienne, dans la région de Rostov-sur-le-Don, en Russie, le mercredi 23 février 2022.

Selon cette source, 80 % des plus de 150 000 soldats russes présents aux frontières ukrainiennes sont « en ordre de bataille », rassemblés en formation d’attaque à quelques kilomètres de la frontière. Le président russe « est aussi prêt qu’il peut l’être », a poursuivi ce responsable, ajoutant que la décision « d’y aller réellement ou pas revenait à M. Poutine ». « Ils peuvent y aller à tout moment », a-t-il souligné.

État d'urgence

Face à cette menace, le Parlement ukrainien a adopté mercredi soir à une large majorité l’introduction de l’état d’urgence nationale.

« La politique agressive de la Russie vis-à-vis de notre pays a été et reste le défi principal pour notre sécurité », a déclaré devant les députés Oleksiï Danilov, secrétaire du Conseil de sécurité et de la défense nationale.

PHOTO SERGEI SUPINSKY, AGENCE FRANCE-PRESSE Le drapeau ukrainien au sommet du dôme du Parlement ukrainien à Kiev, le 23 février 2022.

Au total de 335 députés contre un minimum requis de 226 voix ont voté pour cette décision proposée par le président Volodymyr Zelensky et soutenue plus tôt dans la journée par le Conseil de sécurité. M. Danilov a appelé les parlementaires à voter en faveur de cette mesure pour « maintenir l’ordre public » et « prévenir toute tentative » de déstabilisation et de coup d’État.

Éviter la « déstabilisation intérieure »

« Selon nos services de renseignements et ceux de nos partenaires […] il est impossible de s’emparer de notre État sans une déstabilisation intérieure. La déstabilisation intérieure est la question numéro un pour la Russie », a-t-il fait valoir.

« La situation n’est pas facile, mais est tout à fait sous contrôle », a cependant assuré le responsable.

Plus tôt dans la journée, M. Danilov avait indiqué que l’état d’urgence allait permettre aux autorités de « renforcer la protection » de l’ordre publique et des infrastructures stratégiques, « limiter la circulation des transports », intensifier la vérification des véhicules et des documents des citoyens.

« Cela n’aura pas d’impact radical sur la vie quotidienne » des Ukrainiens, avait-il alors précisé.

Flou sur le terrain

Mardi, le président américain Joe Biden avait estimé que l’invasion avait déjà « débuté », mais les États-Unis ont dit qu’ils n’avaient pas encore de preuves indépendantes de mouvements de troupes russes au sein du territoire ukrainien.

PHOTO AGENCE FRANCE-PRESSE Des camions militaires russes stationnés sur le bas-côté d’une route dans la région de Rostov, au sud de la Russie, qui borde la République populaire autoproclamée de Donetsk, le 23 février 2022.

« Nous ne pouvons toujours pas confirmer que l’armée russe s’est déplacée dans le Donbass », a expliqué mercredi ce responsable.

Cependant, « nous avons toutes les raisons de croire qu’ils ont pénétré » dans les territoires séparatistes prorusses de Donetsk et Lougansk, a-t-il ajouté.

L’armée américaine a généralement recours à des avions de surveillance pour observer les opérations militaires de leurs adversaires et la météo peut parfois gêner leur visibilité.