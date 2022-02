(Bruxelles) La commissaire européenne aux Affaires intérieures Ylva Johansson a jugé la Pologne « assez bien préparée pour accueillir un grand nombre d’Ukrainiens » qui fuiraient leur pays face à une offensive russe, à l’issue de discussions mardi avec le vice-ministre polonais de l’Intérieur.

Agence France-Presse

La responsable suédoise s’est entretenue avec Bartosz Grodecki des plans de préparation, côté polonais et côté européen, pour faire face à l’éventualité d’une vague d’arrivées de réfugiés ukrainiens en fonction de différents scénarios, au lendemain de la reconnaissance par Moscou des régions séparatistes d’Ukraine auxquelles la Russie a promis une assistance militaire.

La Pologne est l’un des pays de l’UE frontaliers de l’Ukraine. « Je dois dire que je suis assez convaincue que la Pologne est assez bien préparée pour accueillir un grand nombre d’Ukrainiens si nécessaire », a-t-elle déclaré à l’AFP, jointe au téléphone de Varsovie.

PHOTO CZAREK SOKOLOWSKI, ASSOCIATED PRESS Le centre sportif de Medyka, en Pologne, est un des lieux désignés pour héberger des Ukrainiens si le conflit en Ukraine amène une vague de réfugiés ukrainiens fuyant l’armée russe.

Elle n’a toutefois pas voulu donner une estimation du nombre des Ukrainiens qui pourraient fuir vers ce pays, ni de détails sur les préparatifs de Varsovie.

Un million de réfugiés ?

Le premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a récemment annoncé la création d’un groupe de travail pour préparer « la logistique, les infrastructures, les transports, le soutien médical et éducatif, les places dans des établissements scolaires » pour accueillir une éventuelle vague d’Ukrainiens.

Le vice-président de la Commission européenne Margaritis Schinas avait estimé dans le journal allemand Die Welt le 18 février qu’« entre 20 000 et plus d’un million de réfugiés pourraient arriver » d’Ukraine dans l’UE en cas d’aggravation de la crise avec la Russie.

La commissaire a rappelé qu’après l’annexion de la Crimée en 2014, de nombreux Ukrainiens s’étaient réfugiés en Pologne, en Italie, en Espagne et au Portugal.

La Commission est prête à apporter « un soutien économique » à la Pologne si nécessaire, a poursuivi Mme Johansson, évoquant aussi une aide possible de la part de l’agence européenne pour l’asile, d’Europol et de l’agence de garde-côtes et de garde-frontières Frontex.