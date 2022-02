PHOTO STEFFEN SCHMIDT, ASSOCIATED PRESS

Dimanche, Crédit Suisse a été secoué par des révélations de l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), un consortium regroupant 47 médias, dont Le Monde, The Guardian ou le New York Times, affirmant que la banque avait pendant plusieurs décennies hébergé des fonds de clients sulfureux.