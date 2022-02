La tempête Eunice a causé d’importants dégâts et laisse encore quelque 12 000 foyers sans électricité.

(Lille) Le nord de la France faisait face dimanche soir à la tempête Franklin, deux jours après le passage d’Eunice, qui a causé d’importants dégâts et laissait encore quelque 12 000 foyers sans électricité.

À nouveau classés en vigilance orange aux vents violents jusqu’à lundi 1 h, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme et la Seine-Maritime sont frappés par un « nouvel épisode tempétueux circulant rapidement, d’une intensité moindre que la récente tempête Eunice, nécessitant toutefois une vigilance particulière », selon Météo-France.

Cette nouvelle tempête, baptisée Franklin par le service météorologique irlandais, devait être marquée par le déplacement d’ouest en est d’une « bande de pluie étroite, mais intense », accompagnée de rafales pouvant « atteindre 100 à 120 km/h et dépasser localement les 130 km/h » et de fortes vagues sur le littoral de la Manche.

Le vent devait rester fort en seconde partie de nuit « avec des rafales côtières de 90 à 110 km/h, très localement plus de 120 km/h ».

Franklin frappe des départements où arbres et infrastructures sont déjà fragilisés par le passage vendredi après-midi de la tempête Eunice, accompagnée de rafales très violentes, même à l’intérieur des terres.

Malgré les efforts d’Enedis, qui mobilise « plus de 1000 techniciens et entreprises partenaires », environ 12 000 clients n’avaient encore pu être réalimentés en électricité dans les Hauts-de-France dimanche en fin de journée, sur les 170 000 clients concernés au plus fort de la tempête Eunice.

Les techniciens travaillent dans « des conditions difficiles », des arbres couchés sur les voies empêchant leur bonne circulation, et l’arrivée dimanche soir de la nouvelle tempête devait « ralentir les opérations de réalimentation en cours », tout en risquant d’occasionner de nouveaux dégâts sur le réseau électrique, souligne l’opérateur.