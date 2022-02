(Munich) L’Ukraine est « le bouclier de l’Europe » contre l’armée russe, a déclaré samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Munich, en exhortant les Occidentaux à cesser leur politique « d’apaisement » vis-à-vis de Moscou et à augmenter leur aide militaire à Kiev.

Agence France-Presse

Il a également exigé un « calendrier clair » de l’adhésion de son pays à l’OTAN tandis que Moscou demande aux Occidentaux de ne jamais accepter l’Ukraine au sein de l’Alliance et de retirer leurs troupes d’Europe de l’Est.

« Nous apprécions toute aide, mais tout le monde doit comprendre : ce ne sont pas des contributions de charité que l’Ukraine doit demander […] C’est votre contribution à la sécurité de l’Europe et du monde. Où l’Ukraine est le bouclier depuis huit ans », a-t-il déclaré à la Conférence sur la sécurité de Munich, en Allemagne.

M. Zelensky faisait référence au conflit armé dans l’Est de l’Ukraine avec les séparatistes prorusses soutenus par Moscou, qui a commencé en 2014, après l’annexion de la Crimée par la Russie, et se poursuit aujourd’hui. Le conflit a fait plus de 14 000 morts et 1,5 million de déplacés.

PHOTO ALEXEY NIKOLSKY, AGENCE FRANCE-PRESSE Le président russe Vladimir Poutine

Le président a dit apprécier « toute aide », que ce soit « des centaines d’unités d’armes modernes ou 5000 casques » promis par le gouvernement allemand, qui refuse de livrer des armes à Kiev, s’attirant critiques et moqueries en Ukraine.

« Depuis huit ans, l’Ukraine retient l’une des plus grandes armées au monde qui est massée à notre frontière et pas celles » des pays de l’Union européenne, a-t-il poursuivi.

Le président ukrainien a également réclamé à ses alliés occidentaux qu’ils cessent leur politique « d’apaisement » vis-à-vis de la Russie.

« L’Ukraine a reçu des garanties de sécurité lorsqu’elle a renoncé à ses armes nucléaires, le troisième potentiel mondial. Nous n’avons pas d’armes. Ni de sécurité », a-t-il affirmé. « Nous avons perdu une partie de notre territoire qui est plus grande que la Suisse, les Pays-Bas ou la Belgique. Nous avons perdu des millions de nos citoyens ».

« Nous n’avons plus tout cela. Mais nous avons le droit d’exiger que cesse la politique d’apaisement et de demander des garanties de sécurité et de paix », a-t-il déclaré.

Face à la Russie, l’Occident devrait « soutenir l’Ukraine et ses capacités de défense » et lui donner « un calendrier clair et réalisable » en vue de son adhésion à l’OTAN, a estimé M. Zelensky avant de proposer une rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine, au moment où les craintes d’une invasion russe en Ukraine sont au plus haut.

« Je ne sais pas ce que le président russe veut, voilà pourquoi je propose qu’on se rencontre », a-t-il déclaré.