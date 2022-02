(Lille) Arbres déracinés, toitures arrachées, poids lourds couchés : dans le nord et le nord-ouest de la France, la tempête Eunice a fait vendredi trois blessés graves, et d’importants dégâts matériels, désorganisant aussi l’ensemble des transports.

Agence France-Presse

Dans le Nord, les pompiers déploraient en milieu d’après-midi 17 blessés légers et trois graves, deux touchés par des chutes de matériaux sur la voie publique et un pris dans un accident routier suite au renversement d’un poids lourd par le vent. Dans le Pas-de-Calais, huit personnes ont été légèrement blessées selon la préfecture.

PHOTO SAMEER AL-DOUMY, AGENCE FRANCE-PRESSE De hautes vagues s'écrasent sur la plage d'Étretat, en Normandie, dans l'ouest de la France, le 18 février 2022, où souffle la tempête Eunice.

L’une des deux gares de Lille a été fermée en milieu d’après-midi à la suite de chutes de matériaux sur la verrière, ont indiqué les pompiers, et les TGV réorientés sur l’autre gare.

L’aéroport de Lille-Lesquin a dérouté les vols sur d’autres aéroports pendant l’après-midi. Certains devaient reprendre dans la soirée, avant un retour à la normale attendu samedi.

Des passagers d’un vol en provenance de Toulouse sont aussi restés bloqués plusieurs heures dans l’appareil.

« Très impressionnant »

Cinq départements des Hauts-de-France et de Normandie (Nord, Pas-de-Calais, Somme, Manche et Seine-Maritime) ont été placés en vigilance orange aux vents violents jusqu’à 19 h. Le Pont de Normandie a été fermé par précaution et le trafic de trains régionaux suspendu à partir de midi.

Sur l’ensemble des Hauts-de-France, l’opérateur Enedis a recensé 170 000 foyers privés d’électricité à 16 h.

Le trafic des traversiers avec le Royaume-Uni a également été suspendu par les compagnies dans la matinée, selon la capitainerie du port de Calais.

Les bus et trams étaient à l’arrêt à Lille, où la circulation des métros était perturbée.

À Wimereux, dans le Pas-de-Calais, des vagues hautes de 4 à 5 mètres ont léché des façades en front de mer, a constaté un journaliste de l’AFP.

« C’est très impressionnant », a relaté Philippe Boucher, un retraité venu admirer les vagues, avant d’être repoussé par la police municipale.

Comme à Wimereux, l’accès à la plage était interdit dans la station balnéaire du Touquet et plusieurs communes côtières.

L’épisode « sur sa fin »

« De fortes vagues, de l’ordre de 5m50 en moyenne » avec « jusqu’à 9m20 de hauteur maximale », ont été observées à la bouée des Pierres noires au large du Finistère, a indiqué Météo France.

L’alerte orange à la submersion marine a toutefois été levée à 16 h (10 h HNE).

Météo France estimait peu avant 18 h (midi, HNE) que l’épisode était « sur sa fin », mais « un nouveau renforcement des vents est attendu, avec des rafales à 100 à 120 km/h, jusqu’en première partie de nuit sur les côtes de la Manche, du Cotentin à la baie de Somme et au Boulonnais », avertissait-elle.

Parcs et jardins ont été fermés dans de nombreuses localités, et les préfectures avaient appelé à limiter les activités à risque et à se renseigner avant tout déplacement.

La circulation des trains régionaux reliant Paris à Amiens, Saint-Quentin, Beauvais et Laon, a elle été maintenue, ainsi que celle des TGV entre Paris et Lille ou Calais.

La reprise estimée du trafic sur toute la zone impactée est prévue samedi, selon la SCNF.

Selon Météo-France, les valeurs de vents ne sont toutefois « pas exceptionnelles » pour la saison.

La tempête, qui a placé le Royaume-Uni en alerte maximale, a tué deux personnes aux Pays-Bas.