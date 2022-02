(Bratislava) Des soldats américains sont arrivés jeudi en Slovaquie pour prendre part à des exercices de l’OTAN, dans le contexte de vives tensions entre Russes et Occidentaux autour de la crise ukrainienne.

Agence France-Presse

« Les exercices Saber Strike 22 sont dédiés au renforcement de la coopération entre alliés », a déclaré aux journalistes le chef d’état-major des armées slovaques, le général Daniel Zmeko.

« Ces exercices vont permettre de tester notre capacité à travailler ensemble avec notre partenaire stratégique le plus fort et le plus important dans le domaine militaire », a-t-il ajouté, au moment où atterrissait le premier avion apportant de l’équipement militaire d’Allemagne à la base de Kuchyna.

Les exercices, prévus du 5 au 10 mars, doivent impliquer 1200 soldats américains et 500 véhicules.

Ils sont organisés en pleine crise entre la Russie et l’OTAN autour de l’Ukraine et de la sécurité européenne, les Occidentaux accusant Moscou de préparer une intervention militaire contre Kiev.

Les États-Unis ont annoncé l’envoi de renforts en Europe orientale, dont des détachements sont déjà acheminés en Pologne non loin de la frontière ukrainienne.

La Slovaquie, membre de l’UE et de l’OTAN, et dont le gouvernement a exprimé son soutien à l’Ukraine, n’héberge pas de troupes américaines de manière permanente.