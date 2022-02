Ukraine

« Il est temps de désamorcer » la crise, plaide le secrétaire de l’ONU

(Nations unies) Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a affirmé lundi qu’il était « temps de désamorcer » la crise entre la Russie et l’Occident autour de l’Ukraine, sur le terrain et via la diplomatie, en respectant la Charte des Nations Unies interdisant le recours aux menaces.