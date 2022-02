Appel entre Biden et Poutine

Pas d’apaisement en vue dans la crise ukrainienne

(Washington) Les efforts diplomatiques marqués par une frénésie d’appels téléphoniques samedi entre les dirigeants occidentaux et Moscou ont échoué à atténuer les tensions autour de l’Ukraine, le Kremlin dénonçant l’« hystérie » américaine et Joe Biden menaçant Vladimir Poutine de « répercussions sévères et rapides » en cas d’attaque.