À Paris, la préfecture de police a également interdit cette mobilisation pour « risques de troubles à l’ordre public » et a prévu un dispositif « pour empêcher les blocages d’axes routiers, verbaliser et interpeller les contrevenants ».

(Paris) Emmanuel Macron a appelé vendredi « au plus grand calme » alors que des convois de véhicules se dirigent vers Paris pour protester contre le passeport vaccinal ou contre le gouvernement, tout en disant « entendre et respecter » la « fatigue » et « la colère » liées à la crise sanitaire.

Selim SAHEB ETTABA avec Daphné ROUSSEAU et les bureaux de l’AFP Agence France-Presse

Dans un entretien à Ouest-France alors qu’il se trouvait vendredi à Brest, le chef de l’État et quasi-candidat à la présidentielle souligne que la France a « besoin de concorde, de beaucoup de bienveillance collective ».

S’inspirant de la mobilisation au Canada, les organisateurs dénoncent le passeport vaccinal entré en vigueur le 24 janvier et se réclament des gilets jaunes, mouvement de protestation populaire de 2018-2019 déclenché par une hausse des prix de l’essence, qui avait tourné à la révolte contre le président Emmanuel Macron.

PHOTO PASCAL ROSSIGNOL, REUTERS Des gilets jaunes ont manifesté leur soutien au « convoi de la liberté » dans un stationnement de Longueau, le 11 février.

Les premiers manifestants sont partis depuis mercredi en voiture, véhicule récréatif ou covoiturage de Nice (sud-est), Bayonne ou encore de Perpignan (sud-ouest) et d’autres continuaient à s’élancer vendredi des villes plus proches de la capitale. Dans l’après-midi, quelque 2600 véhicules faisaient route vers Paris, selon la police.

Réfutant toute intention de blocage, les participants, qui utilisent l’expression « convois de la liberté », espèrent converger dans la soirée vers Paris pour y passer la nuit, puis participer samedi aux différents cortèges hebdomadaires contre le passeport vaccinal, pilier du dispositif du gouvernement français contre la COVID-19.

Ils réclament le retrait de « toutes les mesures de contrainte ou de pression liées à la vaccination », outre des revendications sur le pouvoir d’achat et le prix de l’énergie, devenu un thème important de la campagne pour l’élection présidentielle d’avril.

PHOTO PASCAL ROSSIGNOL, REUTERS Une manifestation a eu lieu près du Mémorial national du Canada à Vimy.

Certains veulent ensuite poursuivre jusqu’à Bruxelles pour une « convergence européenne » prévue lundi mais les autorités belges leur ont interdit l’accès de la capitale, faute de demande de leur part.

Un recours contre cette interdiction était examiné dans l’après-midi par le tribunal administratif de Paris.

« En balade à Paris »

Le premier ministre Jean Castex a rappelé que si le droit de manifester était « un droit constitutionnellement garanti », le blocage était interdit. Les participants seront arrêtés « s’ils bloquent la circulation ou s’ils entendent bloquer la capitale, il faut être très ferme là-dessus », a-t-il déclaré.

PHOTO SAMEER AL-DOUMY, AGENCE FRANCE-PRESSE Des policiers contrôlent et filtrent les véhicules qui se présentent à la Porte d’Orléans, dans le sud de Paris.

« Non, on ne va pas forcément bloquer, on va se promener », a déclaré à l’AFP Marie, 39 ans, une assistante commerciale partie de Bretagne (ouest). « On part en balade à Paris, dans la capitale et puis après si on peut on partira en balade jusqu’à Bruxelles », a-t-elle ajouté.

Les autorités ont évoqué cette semaine la fin du passeport vaccinal « fin mars » ou « début avril », mais le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a mis en garde vendredi contre une « tentative d’instrumentalisation » politique de la « lassitude des Français », après deux ans de crise sanitaire.

Le ministère de la Santé a d’ailleurs annoncé vendredi, compte tenu de l’« amélioration de la situation sanitaire », la levée à partir du 28 février de l’obligation du port du masque dans lieux clos soumis au passeport vaccinal, c’est-à-dire les établissements dédiés aux activités de loisirs, restaurants, débits de boisson, etc., mais pas les transports.

Vendredi se répandaient aussi des consignes d’occupation samedi des ronds-points à travers le pays.

« Je lance un appel à rejoindre toutes les grandes villes pour les occuper, multipliez les points de rassemblement », a déclaré dans une vidéo sur les réseaux sociaux l’un des initiateurs du mouvement, sous le pseudonyme de Rémi Monde.

Une nouvelle crise de type gilets jaunes tomberait particulièrement mal pour le pouvoir, avant une annonce officielle de candidature de M. Macron attendue d’ici à la fin du mois.

Plusieurs candidats à l’élection présidentielle ont apporté leur soutien à ce mouvement, dont Marine Le Pen, Éric Zemmour (extrême droite) ou encore le parti de gauche radicale La France insoumise (LFI).

« Je pourrais les soutenir, oui bien sûr, je vais voir comment tout cela se met en place », a indiqué jeudi soir le dirigeant de LFI, Jean-Luc Mélenchon.

A contrario, d’autres ont pris leurs distances, comme Les Républicains (LR, droite) ou le candidat écologiste Yannick Jadot qui a dit comprendre « parfaitement l’État de ne pas vouloir que Paris soit bloqué », jugeant la situation au Canada « inacceptable du point de vue démocratique ».