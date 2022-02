(Paris) Le préfet de police a interdit le rassemblement annoncé vendredi à Paris des « convois de la liberté » partis de tout le pays pour dénoncer les restrictions sanitaires, sans dissuader leurs participants toujours fermement décidés à rejoindre la capitale.

Alexandre HIELARD, avec les bureaux régionaux de l’AFP Agence France-Presse

Plusieurs cortèges de ce mouvement inspiré de la contestation née au Canada sont partis dès mercredi de Nice, Bayonne ou Perpignan et continuaient à se mettre en marche jeudi.

Ses organisateurs le définissent comme « l’étape d’après » de la mobilisation antigouvernementale des « gilets jaunes » qui a agité la France pendant de longues semaines fin 2018-début 2019, et des opposants au passeport sanitaire.

À Paris, puis à Bruxelles

Tous prévoient de se retrouver à Paris vendredi soir puis de rallier Bruxelles pour une « convergence européenne » lundi 14 février. Les autorités belges ont toutefois décidé de leur interdire l’accès de la capitale, faute d’en avoir fait la demande.

La préfecture de police de Paris a annoncé jeudi l’interdiction, de vendredi à lundi, de cette mobilisation pour « risques de troubles à l’ordre public », ainsi que la mise en place d’un « dispositif spécifique […] pour empêcher les blocages d’axes routiers, verbaliser et interpeller les contrevenants ».

Le préfet Didier Lallement a donné « des consignes de fermeté » aux policiers.

Il a rappelé que l’entrave à la circulation était passible de deux ans d’emprisonnement et que l’organisateur « d’une manifestation interdite » encourait six mois de prison et 7500 euros d’amende. « Les participants seront verbalisés », a insisté la préfecture.

L’avocat Juan Branco a annoncé jeudi avoir déposé un référé liberté devant le tribunal administratif de Paris contre l’arrêté du préfet.

Les gilets jaunes de retour

Pas de quoi décourager Adrien Wonner, un éboueur et « gilet jaune » de 27 ans qui partira de Normandie. « On a organisé ça depuis suffisamment longtemps […] On ira sur la capitale quoi qu’il arrive », a-t-il affirmé à l’AFP.

« Il n’y a aucune loi qui nous empêche de prendre notre voiture et d’aller passer un week-end à Paris. C’est impossible d’empêcher tout le monde d’arriver », a renchéri Michel Audidier, un retraité de 65 ans qui partira de Beauvais (Oise).

« Ils ont peur que ça fasse un effet de foule, ils voient que ça monte ! », s’est réjoui Mathis Dubois, un jeune Charentais membre d’un convoi de quelque 250 véhicules qui faisait étape à la mi-journée à Maine-de-Boixe, au nord d’Angoulême (Charente).

En périphérie de Brest, environ 70 personnes se sont réunies pour prendre la route à bord d’une quarantaine de véhicules. Parmi eux, Xavier Le Gregam, un retraité, compte suivre quelques étapes, car « on est en train de nous voler beaucoup de libertés ».

Environ 1600 personnes ont été comptabilisées au plus haut jeudi, ont indiqué des sources policières à l’AFP, soulignant que le mouvement était fluctuant — beaucoup de participants se contentent de faire quelques étapes — et que les convois n’incluaient pratiquement aucun camion poids lourd.

Le « mouvement reste encore très mesuré », ont précisé ces sources, ajoutant ne pas voir à ce stade de « stratégie de blocage en amont de Paris ».

« Essayer autre chose »

Rémi Monde, l’un des initiateurs du mouvement, a indiqué à l’AFP que la revendication principale des manifestants était « le retrait […] du pass sanitaire et de toutes les mesures de contrainte ou de pression liées à la vaccination », en plus de mesures sur le pouvoir d’achat ou le coût de l’énergie.

« Nous avons manifesté, et nous pouvons continuer mais nous voyons que ça ne mène qu’à la confrontation, à la répression et à la violence », a-t-il ajouté, « nous voulons essayer autre chose, et voir quelle sera la réponse du gouvernement face à des gens pacifistes et joyeux ».

Ces manifestations interviennent alors que le « Monsieur vaccin » des autorités Alain Fischer et le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal ont évoqué mercredi la fin du pass vaccinal « d’ici la fin mars » ou « début avril ».

Le mouvement est « loin d’être solidement structuré » mais « ce nouveau mode d’action particulièrement médiatique pourrait permettre aux différents groupes contestataires de retrouver un nouvel élan », indique en outre une note du renseignement territorial, citée par RTL et Le Parisien.

Interrogé mercredi, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a estimé que l’exécutif était « lucide, parfaitement conscient qu’il y a une lassitude vis-à-vis de cette épidémie et des mesures » de restriction.

Mercredi, la candidate du parti Rassemblement national, Marine Le Pen, avait dit « comprendre » le mouvement tandis que le numéro 2 du parti d’extrême gauche La France insoumise, Adrien Quatennens, a « encouragé les Insoumis qui souhaitent y aller ». À l’inverse, le président des députés du parti Les Républicains Damien Abad a dit y voir des convois « de l’oppression ».