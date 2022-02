En pleine crise ukrainienne

La Russie lance des manœuvres militaires en Biélorussie

(Moscou) Les armées russe et biélorusse ont entamé jeudi de grandes manœuvres en Biélorussie, aux portes de l’Ukraine qui est au centre d’extrêmes tensions entre la Russie et les Occidentaux et tandis que se poursuivent d’intenses efforts diplomatiques pour désamorcer la crise.