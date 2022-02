(Madrid) Rétabli fin décembre pour contrer l’explosion des contagions due au variant Omicron, le port du masque à l’extérieur n’est plus obligatoire depuis jeudi en Espagne même si, dans les rues de Madrid, la majorité des passants le conservaient.

Agence France-Presse

« Je le porte et je vais continuer à le porter, même si la loi dit qu’on peut l’enlever », a déclaré Alberto Díaz, retraité, en traversant la célèbre place de la Puerta del Sol, dans le centre de la capitale espagnole.

Car selon lui, de toutes les mesures anti-COVID-19, « le masque est la plus efficace ».

L’Espagne avait été l’un des rares pays d’Europe à réinstaurer l’obligation du port du masque en extérieur en décembre, avant les fêtes de fin d’année, pour tenter de freiner une sixième vague de COVID-19 provoquée par le très contagieux variant Omicron.

Selon le décret du gouvernement espagnol, il restera toutefois obligatoire lors des rassemblements de foules à l’air libre, comme lors des concerts.

Cette mesure avait été prise pour la première fois dans le pays en mai 2020, au plus fort de la première vague, et suivie par les Espagnols sans réticence. Elle avait été levée le 26 juin 2021, à condition qu’il y ait une distance de 1,5 m entre deux personnes.

La levée du port du masque en extérieur faisait aussi des heureux dans la capitale espagnole comme Ricardo Alfredo Sánchez et Yvette Candero, tout juste mariés.

« Ce n’est pas la même chose de prendre une photo souvenir avec le masque, sur laquelle on ne voit pas l’expression de la personne », a expliqué Ricardo, habitant de Leganés, ville de la banlieue de Madrid.

Même joie du côté des personnes portant des lunettes, souvent embuées à cause du masque, comme Carmen Algora, venue de la ville de Saragosse (nord-est), qui ne cache pas son « bonheur » d’enlever le masque car « avec les lunettes, c’est une horreur ».

Alors que la situation épidémiologique s’est nettement améliorée dans le pays, la Catalogne, région du nord-est du pays, va rouvrir pour sa part dans la nuit de jeudi à vendredi ses discothèques après plusieurs semaines de fermeture.

C’est l’une des dernières restrictions encore en vigueur dans cette région touristique qui a levé en janvier le couvre-feu nocturne réinstauré fin décembre.

L’Espagne a recensé mercredi 62 839 nouveaux cas en 24 heures, avec une incidence descendue à 1692 cas pour 100 000 habitants sur les 14 derniers jours contre plus du double (3418) le 21 janvier.

Le pays, qui déplore plus de 95 000 morts à cause de l’épidémie, est l’un des champions européens de la vaccination, avec plus de 90 % des plus de 12 ans totalement vaccinés.