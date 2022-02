Au début de son interrogatoire devant la cour d’assises de Paris, le Français de 32 ans et principal accusé au procès avait déclaré : « Je n’ai tué personne et je n’ai blessé personne. Même une égratignure, je ne l’ai pas faite ».

(Paris) Salah Abdeslam, le seul membre encore en vie des commandos djihadistes du 13-Novembre, a affirmé mercredi au procès de ces attaques avoir renoncé à enclencher sa ceinture d’explosifs le soir des attentats qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis.

Agence France-Presse

« Les personnes qui n’ont tué personne, on ne peut pas les condamner comme si on avait les têtes de l’État islamique, ce n’est pas possible », a-t-il déclaré, « en vérité, on se dit “j’aurais dû l’enclencher ce truc” (…), on se dit “est-ce que j’ai bien fait de faire marche arrière ou j’aurais dû aller jusqu’au bout” ? ».

Quelques heures plus tard, une avocate des parties civiles le questionne sur ce « repentir actif ».

« Je ne suis pas le seul (parmi les accusés) à parler de marche arrière, on a entendu plusieurs personnes dire “moi je ne suis pas capable, je me suis ravisé” », a-t-il répondu.

« Ces personnes qui étaient là dans les terrasses […] Moi j’ai fréquenté des cafés branchés comme ça. Je mettais une chemise, je me parfumais, alors aller le lendemain dans le même café… », a-t-il continué.

Parlant de manière générale de candidats aux opérations suicides, Salah Abdeslam a ajouté : « Il va forcément y avoir un moment où on se dit, “est-ce que je le fais ou pas”, il va pas s’éclater direct ».

L’accusé a également explicité pourquoi il ne s’était pas rendu en Syrie : « À cause des attaches que j’avais en Belgique, c’est-à-dire mes parents, ma fiancée, j’étais dans une impasse », a-t-il dit, même si, en même temps, il a rappelé qu’il avait ses « frères en Syrie ».

Les questions des avocats de parties civiles se poursuivaient en fin de journée.

Ouvert en septembre, le procès des attentats qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis (région parisienne) le 13 novembre 2015 est prévu jusqu’au mois de mai.