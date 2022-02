Élections françaises

Macron toujours en tête, l’écart se resserre entre Pécresse et Zemmour

(Paris) Emmanuel Macron (25 %) continue de faire la course en tête des intentions de vote au 1er tour de la présidentielle, devant Marine Le Pen (17,5 %), alors que l’écart se resserre entre Valérie Pécresse (15,5 %) et Eric Zemmour (14,5 %) selon un sondage IFOP-Fiducial pour Paris Match, LCI et Sud Radio publié lundi.