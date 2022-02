Les 70 ans de règne d’Élisabeth II

Reine de platine

Il y a 70 ans jour pour jour, Élisabeth II devenait reine. Elle ne détient pas (encore) le monopole du plus long règne, mais ça n’empêchera pas les Britanniques de célébrer son « jubilé de platine » en juin prochain. Une foule d’activités et un concours de pudding sont au programme. Mais des questions se posent : Harry et Meghan seront-ils là ? Les déboires d’Andrew vont-ils faire de l’ombre aux festivités ? La reine sera-t-elle en état d’y prendre part, après une année difficile ? Pudding, célébrations, malaises, Thibodeau Rinfret… Voici tout ce que vous devez savoir. Ou pas.