(Vienne) Une loi obligeant la plupart des adultes en Autriche à se faire vacciner contre la COVID-19 est prête à entrer en vigueur, mais le sentiment d’urgence qui a accompagné son annonce en novembre s’est largement évaporé. Et peu d’autres pays semblent susceptibles d’aller aussi loin au moment où l’attention se tourne vers l’assouplissement des restrictions.

Emily Schultheis et Geir Moulson Associated Press

L’obligation vaccinale pour les résidents autrichiens de 18 ans et plus – la première du genre en Europe – a franchi son dernier obstacle législatif jeudi lorsque la chambre haute du Parlement a approuvé ce que le ministre de la Santé Wolfgang Mueckstein a qualifié d’un « pas tourné vers l’avenir ». Le président a signé le projet de loi vendredi.

Il devrait devenir loi dans les prochains jours, mais il faudra un certain temps avant que les Autrichiens ne remarquent un changement pratique. Et il n’est pas clair quand ni même si la partie la plus difficile du plan, qui a été édulcoré par rapport à la proposition initiale, prendra effet.

Ce n’est qu’à la mi-mars que la police commencera à vérifier le statut vaccinal des personnes lors de contrôles routiers et des vérifications liées aux restrictions sanitaires. Les personnes qui ne pourront pas présenter une preuve de vaccination seront invitées par écrit à le faire et se verront infliger une amende pouvant aller jusqu’à 600 euros (877 $ CAN) si elles ne le font pas. Les amendes pourraient atteindre 3600 euros (5264 $ CAN) si les personnes contestent leur peine et qu’une enquête complète est ouverte.

Dans une troisième phase, les responsables vérifieront le registre national de vaccination et enverront des rappels aux personnes qui ne sont toujours pas vaccinées aux dates fixées par le gouvernement, ce qui entraînera des amendes potentielles. Le moment où commenceront ces contrôles dépendra de si les autorités, aidées par une commission d’experts qui feront rapport au moins tous les trois mois, jugent les progrès de la vaccination suffisants ou non.

M. Mueckstein a déclaré cette semaine qu’il ne pouvait pas donner de date. « Je voudrais que nous n’ayons pas du tout besoin de la phase trois », a-t-il déclaré à la radio Oe1.

L’obligation vaccinale autrichienne – qui exemptera les femmes enceintes, les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées pour des raisons médicales et celles qui se sont récemment remises de la COVID-19 – a d’abord été pensée au moment où les cas causés par le variant Delta ont augmenté, alors que l’on s’inquiétait du fait que le taux de vaccination du pays était faible pour l’Europe occidentale. À l’heure actuelle, 69 % de la population est considérée comme totalement vaccinée.

Les responsables affirment que, même si le variant Omicron, désormais dominant, provoque une maladie plus bénigne et que l’Autriche se prépare à assouplir certaines restrictions, l’obligation vaccinale a du sens.

« L’obligation vaccinale ne nous aidera pas immédiatement à briser la vague Omicron, mais ce n’était pas le but de cette loi », a déclaré M. Mueckstein au Parlement jeudi. « L’obligation vaccinale devrait nous aider à nous protéger des prochaines vagues, et surtout des prochains variants. »

Mais tout le monde n’est pas d’accord.

« Je ne vois pas vraiment la valeur ajoutée de l’obligation vaccinale à ce stade », a déclaré Gerald Gartlehner, épidémiologiste à l’Université du Danube à Krems. Il a fait valoir que la nature hautement infectieuse d’Omicron et ses symptômes plus légers ont changé les choses et qu’une grande partie de la population est désormais immunisée, soit par la vaccination, soit par l’infection.

La loi diffère du plan initial, qui prévoyait une vaccination obligatoire pour toute personne âgée de 14 ans et plus, et proposait de mettre en place le registre national des vaccins dès le mois de mars. Elle a été modifiée lors de consultations avec des groupes comprenant deux des trois partis d’opposition au parlement.