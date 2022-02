(Washington) Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a « exhorté » mardi son homologue russe Sergueï Lavrov à une « désescalade immédiate et au retrait » des troupes russes à la frontière ukrainienne, selon un communiqué du département d’État américain après leur appel téléphonique.

Agence France-Presse

« Le secrétaire d’État a souligné la volonté des États-Unis, de manière bilatérale et avec nos alliés et partenaires, de poursuivre un échange substantiel avec la Russie sur les inquiétudes de sécurité mutuelles », a déclaré la diplomatie américaine. « Il a souligné qu’une nouvelle invasion de l’Ukraine engendrerait des conséquences rapides et sévères. »

PHOTO BRENDAN SMIALOWSKI, REUTERS Le secrétaire d’État américain Antony Blinken lors d’un point de presse, à Washington, le 26 janvier 2022.

Il a « exhorté la Russie à une désescalade immédiate et au retrait des troupes et de l’équipement à la frontière de l’Ukraine », a poursuivi le département d’État. Il a aussi « exhorté la Russie à emprunter la voie diplomatique » plutôt que le conflit.

Reconnaissance des préoccupations russes

Du côté russe, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a affirmé que son homologue américain avait reconnu qu’il y avait des raisons de discuter des inquiétudes de la Russie pour sa sécurité.

« Antony Blinken était d’accord qu’il y a des raisons pour poursuivre le dialogue (sur le thème de la sécurité de la Russie). On verra comment ça se passe », a dit à la télévision russe Sergueï Lavrov, après une conversation téléphonique avec le secrétaire d’État américain.

PHOTO MINISTÈRE RUSSE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, VIA AGENCE FRANCE-PRESSE Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov parlant au téléphone lors d’une session du Parlement russe, à Moscou, le 26 janvier 2022.

Les États-Unis accusent le Kremlin de préparer l’invasion de l’Ukraine, pays déjà déchiré depuis 2014 par une guerre civile dans l’Est entre les forces de Kiev et des séparatistes prorusses appuyés par Moscou.

Moscou dément toute velléité belliqueuse, mais conditionne la désescalade à des garanties pour sa sécurité.

Cette conversation est la première entre les deux puissances rivales depuis que les États-Unis et l’OTAN ont remis la semaine dernière à Moscou leur réponse écrite aux exigences formulées, également par écrit, mi-décembre par le Kremlin.

PHOTO SERGEY BOBOK, AGENCE FRANCE-PRESSE Tanks de l’armée ukrainienne sur une base dans la région de Kharkiv.

La Russie réclamait notamment la garantie juridique que l’Ukraine et d’autres pays à ses portes n’entreraient jamais dans l’Alliance atlantique.

Pour dissuader Moscou de toute agression, les Occidentaux ont aussi accéléré leurs préparatifs de sanctions économiques.

Les États-Unis comme le Royaume-Uni, qui est l’un des terrains d’investissement favoris des grandes fortunes russes, ont ainsi dit lundi vouloir frapper au portefeuille des proches du Kremlin.