PHOTO HANDOUT UKRAINE PRESIDENCY, AGENCE FRANCE-PRESSE

« Le soutien diplomatique à l’Ukraine est le plus important et le plus inconditionnel depuis 2014 et il se poursuit. L’assistance militaire et technique à l’Ukraine est la plus importante, la plus précieuse et continue d’arriver », a déclaré Volodymyr Zelensky au Parlement, alors que plusieurs dirigeants sont attendus à Kiev dans la semaine.