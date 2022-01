Du Bloody Sunday au bloody Brexit

Le feuilleton du Brexit, chose du passé ? Que non... Le Royaume-Uni et l’Union européenne ont engagé de nouvelles négociations sur le protocole nord-irlandais de gestion de la frontière, un dossier qui ravive les divisions entre catholiques et protestants. Tout cela alors qu’on souligne le 50e anniversaire du fameux « Bloody Sunday » (le Dimanche sanglant), qui avait fait 14 morts et des dizaines de blessés à Derry, le 30 janvier 1972.