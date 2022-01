(Kiev) Le chef de l’État ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé lundi l’Union européenne à rester unie face à la Russie, dans un entretien avec le président du Conseil européen et après des déclarations controversées de responsables allemands.

Agence France-Presse

M. Zelensky « a souligné que, pour l’Ukraine, il était important de préserver l’unité de tous les pays membres de l’UE quant à la protection de la souveraineté et de l’intégrité territoriale » de son pays, sur fond de crainte d’une invasion russe, selon un communiqué de la présidence ukrainienne.

« L’Ukraine ne cèdera pas aux provocations, mais, au contraire, elle gardera son calme avec ses partenaires », a-t-il ajouté, tandis que Moscou a une nouvelle fois accusé Kiev lundi de préparer une offensive contre les séparatistes prorusses de l’est de ce pays.

Amiral allemand envoyé à la retraite

Ces déclarations font suite au tollé suscité par le chef de la Marine allemande, qui a qualifié d’« ineptie » l’idée selon laquelle la Russie pourrait envahir l’Ukraine et estimé que le président russe Vladimir Poutine méritait « probablement » le respect.

PHOTO MANOHAR PARRIKAR INSTITUTE FOR D, VIA REUTERS Le vice-amiral de la marine allemande Kay-Achim Schoenbach a été forcé de démissionner après ses remarques sur le conflit Ukraine-Russie lors d’une conférence sur la « stratégie indo-pacifique de l’Allemagne » à l’Institut Manohar Parrikar d’études et d’analyses de la défense (MP-IDSA) à New Delhi, en Inde, le 21 janvier 2022.

L’irritation du gouvernement ukrainien est également alimentée par le refus persistant de l’Allemagne de livrer des armes à l’Ukraine, une position que ce pays juge à même d’« encourager » la Russie.

Ces prises de position ont provoqué la colère de beaucoup d’Ukrainiens, dont le maire de Kiev et ancien champion du monde de boxe Vitaly Klitschko, une célébrité en Allemagne où il a vécu des années.

Ça ressemble à la trahison d’un ami. Ma question au gouvernement allemand est donc : de quel côté êtes-vous ? Êtes-vous du côté de la liberté et donc du côté de l’Ukraine ? Ou vous tenez-vous aux côtés de l’agresseur ? Le maire de Kiev, Vitaly Klitschko sur Facebook.

« Aux yeux des Ukrainiens, l’Allemagne devient de plus en plus le complice de l’agresseur » russe et « c’est une vraie catastrophe » pour les relations avec Berlin, a de son côté jugé dans une tribune l’influent site internet Evropeïska Pradva, spécialisé dans la politique internationale.

Les États-Unis, le Royaume-Uni et les pays baltes ont pour leur part annoncé l’envoi d’armes à l’Ukraine. Traditionnellement réticente, depuis la Seconde Guerre mondiale, à tout engagement militaire, l’Allemagne considère que ce type de soutien ne ferait qu’aggraver les tensions.