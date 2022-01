(Paris) Le président sortant Emmanuel Macron arriverait largement en tête du premier tour de l’élection présidentielle en France si celui-ci avait lieu dimanche, avec 25 % des intentions de vote, devant les candidates de droite Valérie Pécresse et d’extrême droite Marine Le Pen à égalité à 15,5 %, selon un sondage samedi.

Agence France-Presse

Au second tour, M. Macron qui n’a pas encore formellement annoncé sa candidature l’emporterait devant chacune de ces deux candidates, d’après cette enquête Ipsos-Sopra Steria réalisée pour le quotidien Le Monde, la Fondation Jean Jaurès et le centre de recherches politiques Cevipof auprès de plus de 12 500 personnes.

Selon cette enquête, qui va dans le même sens que de nombreux autres sondages récents, Emmanuel Macron obtiendrait au second tour 54 % des voix face à Valérie Pécresse (46 %), et 57 % contre Marine Le Pen (43 %).

PHOTO STEPHANE DE SAKUTIN, AGENCE FRANCE-PRESSE La candidate du Rassemblement National Marine Le Pen

L’autre candidat d’extrême droite Éric Zemmour, avec 13 % au premier tour, refait une partie de son retard sur les deux candidates par rapport à des sondages récents.

À gauche, Jean-Luc Mélenchon (extrême gauche) arrive en tête des intentions de vote avec 8 %, devant l’écologiste Yannick Jadot (7 %), l’ex-ministre de l’ancien président socialiste François Hollande Christiane Taubira (5 %) et la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo (3,5 %).

La faiblesse des scores de la gauche est doublée d’une forte hésitation entre ses différents candidats.

Quelque 54 % des sondés disant vouloir voter pour M. Mélenchon se disent sûrs de leur choix. Le pourcentage tombe à 36 % pour Yannick Jadot, 30 % pour Anne Hidalgo et 27 % pour Christiane Taubira.

Le choix est sûr pour 72 % des personnes interrogées disant vouloir voter pour Mme Le Pen. Le pourcentage est de 68 % pour Emmanuel Macron, 63 % pour Éric Zemmour et 47 % pour Valérie Pécresse.

PHOTO VALERY HACHE, AGENCE FRANCE-PRESSE Le leader du parti Reconquête ! Éric Zemmour

Les électeurs potentiels d’Emmanuel Macron se porteraient, en cas d’hésitation, à 40 % vers Valérie Pécresse comme second choix. Ceux de Mme Pécresse seraient 43 % à opter pour M. Macron comme second choix, soit bien plus que pour Éric Zemmour (23 %) ou Marine Le Pen (22 %).

De leur côté, les sondés attirés par la candidature de Mme Le Pen sont 51 % à choisir Éric Zemmour en second choix. Ceux tentés par M. Zemmour sont 37 % à placer la candidate RN en second choix.

Les deux tours du scrutin se dérouleront les 10 et 24 avril.

Les intentions de vote ne constituent pas une prévision du résultat du scrutin. Elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.

Sondage réalisé du 14 au 17 janvier auprès d’un échantillon de 12 542 personnes inscrites sur listes électorales. Marge d’erreur comprise entre 0,2 et 0,9 point.