Antony Blinken a « souligné l’importance de poursuivre une voie diplomatique pour désamorcer les tensions provenant de l’accumulation profondément inquiétante de troupes russes dans et autour de l’Ukraine ».

(Washington) Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a plaidé en faveur de la « voie diplomatique » pour mettre fin à la crise entre la Russie et l’Ukraine, lors d’un appel avec le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov, a affirmé mardi le département d’État.

Agence France-Presse

Antony Blinken a « souligné l’importance de poursuivre une voie diplomatique pour désamorcer les tensions provenant de l’accumulation profondément inquiétante de troupes russes dans et autour de l’Ukraine », a affirmé dans un communiqué le porte-parole du département d’État Ned Price, avant le départ du secrétaire d’État mardi pour Kiev.

« Le secrétaire d’État a répété l’engagement inébranlable des États-Unis envers la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine, et a souligné que toute discussion sur la sécurité européenne devait inclure les alliés de l’OTAN et les partenaires européens, dont l’Ukraine », a ajouté Ned Price.

Lors d’une conférence de presse mardi avec son homologue allemande Annalena Baerbock, Sergueï Lavrov a dit attendre des réponses des Occidentaux quant aux revendications de la Russie sur le non-élargissement de l’OTAN, avant de reprendre des négociations sur cette crise géopolitique qui menace de dégénérer en conflit en Ukraine.