Pays-Bas

Le roi abandonne son carrosse doré qui montre l’esclavage

(La Haye) Le roi Willem-Alexander des Pays-Bas a annoncé jeudi qu’il n’utilisera plus jusqu’à nouvel ordre le carrosse doré royal, au centre d’un débat sur l’esclavage et le racisme à cause de représentations d’hommes noirs agenouillés devant leurs maîtres blancs.