Le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a affirmé qu’Américains et Européens pourront « agir à l’unisson dans la mise en œuvre de mesures économiques sévères » contre la Russie en cas d’agression en Ukraine.

(Washington) Les États-Unis sont « prêts » à tous les scénarios avec la Russie, qu’il s’agisse de poursuivre le dialogue ou d’apporter une « réponse ferme » en cas d’attaque contre l’Ukraine, a déclaré jeudi un proche conseiller de Joe Biden après une semaine de diplomatie avec Moscou.

Agence France-Presse

« Nous allons maintenant réfléchir et nous consulter avec nos alliés et partenaires sur ce que nous allons faire », a affirmé le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan devant la presse à la Maison-Blanche.

Selon le renseignement américain, les Russes n’ont pas encore « pris une décision définitive » sur une éventuelle invasion du pays voisin.

« Nous sommes prêts à tous les scénarios. Nous sommes prêts à faire des progrès à la table des négociations » et « nous sommes prêts à prendre les mesures nécessaires et appropriées pour défendre nos alliés, soutenir nos partenaires, et apporter une réponse ferme à toute agression », a-t-il ajouté.

« Nous continuons à nous coordonner intensément avec nos partenaires sur les mesures économiques sévères en réponse à toute invasion russe ultérieure de l’Ukraine », a-t-il prévenu.

Interrogé sur l’unité entre États-Unis et Europe sur d’éventuelles sanctions, il a affiché sa « confiance ».

Cela ne signifie pas forcément que les deux rives de l’Atlantique « auront précisément la même liste jusque dans les détails », mais « je suis confiant » dans le fait qu’Américains et Européens pourront « agir à l’unisson dans la mise en œuvre de mesures économiques sévères », a insisté Jake Sullivan.

Washington réaffirme son engagement à assister Kiev militairement

Par ailleurs, le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, a réaffirmé jeudi l’engagement des États-Unis à fournir une « assistance défensive » à l’armée ukrainienne, alors que les pourparlers entre Russie et Occidentaux n’ont pas permis de faire baisser la tension aux frontières de l’Ukraine.

PHOTO ALEX BRANDON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Par ailleurs, le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin.

Au cours d’un entretien téléphonique avec son homologue ukrainien Oleksii Reznikov, M. Austin a évoqué le « renforcement injustifié de la posture militaire russe en Ukraine et à ses frontières », a indiqué le porte-parole du Pentagone, John Kirby.

Il a « réaffirmé le soutien indéfectible des États-Unis à la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine, y compris les efforts en cours pour renforcer les capacités des forces ukrainiennes par l’apport d’une assistance défensive », a précisé M. Kirby à la presse.

Les deux hommes n’ont pas discuté d’armement particulier, le chef du Pentagone ayant simplement « réaffirmé notre engagement à aider l’Ukraine à se défendre elle-même », a-t-il ajouté.

Washington a fourni à l’Ukraine des armes légères, des navires de patrouille et des lance-missiles antichar Javelin, mais de nombreux élus du Congrès souhaiteraient que la Maison-Blanche en fasse davantage.

Des sénateurs démocrates américains de haut rang ont dévoilé mercredi un nouveau projet de sanctions qui vise à punir le président russe Vladimir Poutine et à apporter une aide financière à Kiev en cas d’invasion de l’Ukraine par la Russie.

La loi intitulée « Défendre la souveraineté de l’Ukraine » prévoit aussi 500 millions de dollars d’aide militaire supplémentaire à l’Ukraine pour faire face à une invasion russe, soit plus du double de ce que l’administration du président Joe Biden a fourni à Kiev l’année dernière.

Selon le Wall Street Journal, l’administration Biden envisagerait de fournir à Kiev des hélicoptères destinés initialement à l’armée afghane.

100 000 soldats russes près de l'Ukraine

Les Occidentaux accusent Moscou d’avoir massé ces dernières semaines environ 100 000 soldats, des chars et de l’artillerie aux frontières de l’Ukraine pour préparer une attaque contre ce pays, une intention niée par les autorités russes.

M. Kirby a précisé jeudi que les deux tiers de ces soldats russes venaient d’autres régions militaires et qu’un tiers seulement étaient déjà postés dans la région.

« Nous restons très préoccupés par la présence russe près de la frontière avec l’Ukraine », a-t-il ajouté. « Nous restons très préoccupés par ce qui apparait comme un refus de leur part de trouver un moyen de désescalade ».

« Nous n’avons vu aucun signe de réduction de cette posture militaire », a-t-il conclu. « Et nous la surveillons de très près ».