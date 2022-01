Ukraine

L’OTAN prend le relais dans les négociations avec la Russie

(Bruxelles) Les États-Unis et leurs alliés se sont concertés mardi à Bruxelles au lendemain de pourparlers russo-américains sur la crise à la frontière ukrainienne et à la veille de discussions entre l’OTAN et Moscou, Kiev appelant de son côté à un sommet international.